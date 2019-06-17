Эксперты сообщили о модернизации мирового ядерного оружия

Как говорится в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира, несмотря на сокращение ядерного оружия в мире благодаря усилиям России и США, ядерные державы продолжают его модернизировать.

Суммарный запас ядерного вооружения Москвы и Вашингтона составляет 90% от мирового, а перспективы дальнейшего «сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами», уверен исследователь Шэннон Кайл.

Об этом свидетельствую испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой.

Как говорится в исследовании, данный факт свидетельствует о выходе ядерного оружия на новый уровень развития или его модернизации.

На фоне продолжающегося усиления развития ядерной программы в КНДР ситуация в мире выглядит угрожающей, считают аналитики СИПРИ.

Ключевой вывод исследования заключается, в том, что несмотря на общее сокращение «числа ядерных боеголовок, ядерные страны продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.