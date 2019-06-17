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Есть данные, что экспорт подкачал

Москва, 17.06.2019
Несмотря на все усилия властей по наращиванию объема несырьевого экспорта, этот заветный показатель начал снижаться.
#Макроэкономика
#экспорт
#Экономика
  • Есть данные, что экспорт подкачал

Объемы экспорта лесной промышленности, металлургии и ТЭКа остаются стабильными

Олег Сердечников

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал доклад «Сюжеты внешней торговли». Согласно данным, которые содержатся в документе и о которых сообщает «Коммерсантъ», в июне 2019 года ЦМАКП констатировал разворот тенденции роста совокупного товарного экспорта, наблюдавшейся с конца 2015 года. Товарный экспорт (в сопоставимых ценах с учетом сезонности) снизился в первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Хотя объемы экспорта лесной промышленности, металлургии и ТЭКа оставались относительно стабильными, заметное снижение показали агропром, химическая и машиностроительная промышленность. При этом, по оценке ЦМАКП, вывоз сельхозпродукции сократился почти на 16% к предыдущему кварталу и на 30% по отношению к пику во втором квартале 2018 года. экономисты центра прогнозируют снижение экономического роста. Да и сам показатель важен, несырьевой экспорт наращивали-наращивали, есть федеральная программа «Промышленный экспорт» и ряд других правительственных документов, а он стал подводить.

«Вклад чистого экспорта в экономический рост в целом переоценить довольно трудно, – говорит заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. – Он действительно играет важную роль для экономики всей страны, так как напрямую поддерживает все отечественные предприятия, работающие на заграничную продажу, начиная с АПК и заканчивая энергетическим сектором. Однако текущая тенденция говорит о значительном спаде объёмов экспорта, что связано напрямую с окончанием продаж рекордного урожая 2017-го года и спадом спроса на российское машиностроение».

При этом показатели основных экспортных категорий остаются стабильными, отмечает эксперт. Так можно сделать прогноз, что в краткосрочном периоде объем российского экспорта действительно продолжит снижаться и может достигнуть показателей 2017-го года. Однако в долгосрочном периоде давать какие-то оценки довольно проблематично, потому что, как уже отмечалось, объемы экспортируемой продукции зависят не только от субъективных, но и от объективных факторов, таких как урожайность, спрос, внешнее санкционное давление. В целом, полагает Андрей Люшин, есть надежды, что уже к концу года российская экономика выйдет на прошлогодний уровень экспорта, и предпосылки к этому реально имеются.

Действительно, признает, в свою очередь, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян, риски существуют. Фактически, по его словам, в 2017-2018 гг. экономика избегала кризиса только за счёт роста экспорта. Другие компоненты роста экономики: потребительский спрос, инвестиции, бюджетные расходы и сфера услуг — были в депрессивном состоянии. Если же говорить о конкретном влиянии, то при сокращении чистого экспорта на 10% давление на рост ВВП может доходить до 1% (если исходить из нынешних показателей).

Безусловно, считает Нарек Авакян, с этим надо что-то делать, потому что в противном случае есть очень серьезные риски, что уже в ближайший кварталы наша экономика снова скатится в рецессию. При этом надо понимать, что сырьевой экспорт нас не спасёт - слишком волатильны мировые цены на сырьё. То есть нужно развивать несырьевой экспорт и делать это за счёт частного бизнеса.

«Я бы не торопился возводить мнение ЦМАКП в абсолют», – говорит, в свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Куда более точными, полагает эксперт, выглядят данные ФТС за первый квартал, согласно которым экспорт  составил 104,382 млрд долларов, увеличившись на 1,32%, а импорт 53,04 млрд долларов, уменьшившись на 2,87% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Кому верить - каждый решает сам, однако, указывает аналитик, если сравнивать данные ФТС и  независимых институтов, цифры Таможенной службы выглядят более похожими на правду.

Эксперт так же обращает внимание на некоторый прирост импорта. Впрочем, признает Илья Жарский, есть у всех оценок и нечто общее, а именно рост роли сырьевого экспорта. Так, по данным ФТС, за четыре месяца в стоимостном выражении доля металлов и изделий из них в структуре экспорта  снизилась за год с 10,3% до 9,7%, химии — с 6,1% до 6%,  машин и оборудования — с 5,7% до 4,9%.

Происходит это на фоне роста доли топливно-энергетического экспорта с 6,4% в январе-апреле 2018 до 65,5% в 2019. Кстати, добавляет аналитик, рост вклада добывающей промышленности не сопровождается ростом добычи, равно как и ростом цен на энергоносители на мировом рынке.

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