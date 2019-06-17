Эрдоган рассказал, когда начнутся поставки С-400 в Турцию

В первой половине июля в Турцию начнут поступать российские ЗРК С-400, рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается», - сообщил глава Турции. Он подтвердил, что поставки начнутся в первой половине июле, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Эрдогана по итогам саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Напомним, США высказывают недовольство из-за решения Анкары приобрести российские С-400. В Вашингтоне заявляли, что готовы исключить Турци. Из программы обучения турецких пилотов полетам на истребителях пятого поколения F-35. В пентагоне уже заявили, что турецким летчикам необходимо покинуть территорию США до 31 июля. По мнению турецкой стороны, подобные действия противоречат нормам сотрудничества между партнерами.