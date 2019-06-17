ФАС проверит факты навязывания крупными банками страховых услуг свои клиентам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)в ближайшее время проведёт проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с государственным участием, своим клиентам услуг страховых компаний. Соответствующие поручение направит в ФАС Госдума по итогам годового отчёт Центробанка, передаёт агентство «Интерфакс».

Отмечается, что ещё в конце прошлого года начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева заявляла, что более 75% всех жалоб на действия банков и страховых компаний, поступивших в службу в 2018 году, относились к навязыванию договоров страхования при оформлении кредита.

Всего на кредитные организации и страховые компании в ФАС было подано почти 170 жалоб. Почти все они касались вопросов навязывания страховок. Аналогична ситуация наблюдалась в 2017 году.

При этом, многим клиентам банков, которые не стали приобретать страховку, в получении кредита было отказано, либо был завышен процент по кредиту.

Напомним, действующее законодательство РФ не содержит строго прописанных норм, которые предусматривают обязательное страхование при получении ссуды, если это не относится к залогу. То есть, независимо от типа займа, требовать страхования жизни и здоровья должника кредитная организация не имеет права.