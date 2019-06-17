Вход/Регистрация Подписка

Россия ударила по американскому «газу свободы»

Москва, 17.06.2019
  • Россия ударила по американскому «газу свободы»

Zuma\TASS

Несмотря на то, что переизбыток продукции, в данном случае газа, ведет к снижению цен на нее, Россия в этом году в буквальном смысле этого слова залила Европу газом. В Старом Свете сейчас с этим углеводородом явный перебор. 

Однако «Газпром» продолжает гнать на запад все новые и новые тысячи и миллионы кубометров российского газа, прекрасно понимая, что сам же снижает на него цену. Российского газа в Старом Свете сейчас так много, что европейским странам волей-неволей, вероятно, уже в ближайшем будущем придется сократить импорт сжиженного газа из Америки. Это главная цель наращивания поставок газа в Европу «Газпромом». 

Об этой задаче "плана", в частности, сообщают аналитики Citigroup IncВ июньском исследовании экономисты банка во главе с Эдом Морзе приходят к выводу, что главная цель России не вернуть цены на прежний, более высокий, чем сейчас, уровень, а проверить реакцию глобального газового рынка на низкие цены  и в первую очередь на американский LNG 

В краткосрочной перспективе первое последствие возникшей ситуации заключается в том, что цена на природный газ этой осенью и даже до самого конца года может остаться на неестественно низком уровне. 

Для того, чтобы вернуть уровень спроса Европы на прежний уровеньЕвропе, очевидно, придется на один-два месяца ограничить импорт LNG из США приблизительно на 360 млрд кубов. Для США это сильный удар, для Москвы – большой успех.  

Если Россия продолжит заполнять Европу природным газом, это наверняка приведет к еще более серьезным неприятностям и осложнениям на и без того перенасыщенном и волатильном рынке газа. 

США между тем так рьяно доказывали европейцам, насколько опасно и плохо покупать газ у русских, что американский сжиженный газ невольно превратился в этакого защитника свободы и демократии и его сейчас все чаще на Западе называют «газом свободы». 

Положение Вашингтона осложняет то, что ему приходится следить не только за Европой, но и за остальными газовыми рынками планеты, чтобы помешать захвату их русскими. 

На этой неделе Wall Street Journal сообщил о начале поставок российского сжиженного газа в Китай, Японию Южную Корею и на север Европейского континента. 

СП китайской компании Cosco Shipping Holdings Coи российской ПАО Совком PAO Sovcomflot служит началом крупного коммерческого транспортного проекта, которой войдет в «Полярный шелковый путь». С учетом же того, что спрос на газ в Китае практически бесконечен, то новый маршрут для перевозки российского природного газа является очередным мощным ударом по американскому «газу «свободы». Очевидно и то, что этот удар, несомненно, не будет способствовать стабилизации международной ситуации. 

  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама