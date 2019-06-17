Россия ударила по американскому «газу свободы»

Несмотря на то, что переизбыток продукции, в данном случае газа, ведет к снижению цен на нее, Россия в этом году в буквальном смысле этого слова залила Европу газом. В Старом Свете сейчас с этим углеводородом явный перебор.

Однако «Газпром» продолжает гнать на запад все новые и новые тысячи и миллионы кубометров российского газа, прекрасно понимая, что сам же снижает на него цену. Российского газа в Старом Свете сейчас так много, что европейским странам волей-неволей, вероятно, уже в ближайшем будущем придется сократить импорт сжиженного газа из Америки. Это главная цель наращивания поставок газа в Европу «Газпромом».

Об этой задаче "плана", в частности, сообщают аналитики Citigroup Inc. В июньском исследовании экономисты банка во главе с Эдом Морзе приходят к выводу, что главная цель России не вернуть цены на прежний, более высокий, чем сейчас, уровень, а проверить реакцию глобального газового рынка на низкие цены и в первую очередь на американский LNG.

В краткосрочной перспективе первое последствие возникшей ситуации заключается в том, что цена на природный газ этой осенью и даже до самого конца года может остаться на неестественно низком уровне.

Для того, чтобы вернуть уровень спроса Европы на прежний уровень, Европе, очевидно, придется на один-два месяца ограничить импорт LNG из США приблизительно на 360 млрд кубов. Для США это сильный удар, для Москвы – большой успех.

Если Россия продолжит заполнять Европу природным газом, это наверняка приведет к еще более серьезным неприятностям и осложнениям на и без того перенасыщенном и волатильном рынке газа.

США между тем так рьяно доказывали европейцам, насколько опасно и плохо покупать газ у русских, что американский сжиженный газ невольно превратился в этакого защитника свободы и демократии и его сейчас все чаще на Западе называют «газом свободы».

Положение Вашингтона осложняет то, что ему приходится следить не только за Европой, но и за остальными газовыми рынками планеты, чтобы помешать захвату их русскими.

На этой неделе Wall Street Journal сообщил о начале поставок российского сжиженного газа в Китай, Японию Южную Корею и на север Европейского континента.