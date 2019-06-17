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Гисметео, прогноз погоды на июль: синоптики обещают очередные сюрпризы

Москва, 17.06.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на июль: синоптики обещают очередные сюрпризы

Сергей Бобылев/ТАСС

Первый летний месяц едва перевалил за свой экватор, а многие начали задаваться вопросом, а какая погода нас ожидает в июле. Специалисты Гисметео уже подготовили долгосрочный прогноз погоды на следующий месяц. Несмотря на то, что среднемесячная температура воздуха и количество осадков в целом по стране будут в пределах нормы, метеорологи пообещали жителям некоторых регионов России несколько климатических сюрпризов.

Погода в Крыму в июле-2019

Так, ожидается, что в середине лета в Крыму, куда в это время обычно устремляются российские отпускники, дождей будет больше обычного. В частности, по прогнозу Гисметео, в первой декаде месяца, которая согласно многолетним наблюдениям синоптиков, является самой жаркой и засушливой, на этот раз может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Кроме того, не будет и обычной для этого времени 30-градусной жары.

В частности, под натиском холодных атмосферных фронтов, которые могут вторгнуться на территорию полуострова, в Ялте с 1 по 10 июня воздух в дневные часы прогреется всего до 23-25 градусов. При этом дожди будут идти почти в ежедневном режиме, а сильный ветер со шквалами до 15 метров в секунду может привести к шторму на море.

Непривычная для отдыха погода пока прогнозируется в Евпатории и Саках. Здесь всю первую неделю второго летнего месяца при северо-восточном ветре ожидаются ливни и грозы, а температура воздуха составит не более плюс 24-26. Аналогичная погода в начале июля по прогнозу Гисметео в Севастополе, Феодосии и Алуште. Чуть теплее и менее дождливо будет в Судаке и Керчи. Но и на этих курортах синоптики обещают всего плюс 25-27.   

Во второй половине месяца в Крыму осадков станет меньше, тёплые воздушные массы вытеснят холодные, а столбики термометров почти на всей территории полуострова покажут привычные для этих мест 28-30, а местами и до 32 градусов выше нуля. Поэтому, пока синоптики рекомендуют тем, кто решил провести свой отпуск в Крыму, отправляться в это райской место не раньше 17-20 июля.

Гисметео. Прогноз погоды на июль в Петербурге и Москве

Традиционными центрами летнего туризма являются Петербург и Москва. Здесь метеорологи также обещают погодные сюрпризы, но скорее со знаком плюс. Например, в городе на Неве, где обычно в июле пасмурно и дождливо, в этом году будет всё иначе. По прогнозу Гисметео, в первые две недели июля ожидается солнечная, сухая погода с температурными показателями 28-30, что выше климатической нормы.

После 15 июля климатическая обстановка в Северной столице может измениться, но нечувствительно – ожидаются осадки, которые не прогнозируются сильными и продолжительными. Термометры покажут плюс 26-28 днём. А вот ночи возможно будут холодными (плюс 12-15). Последняя неделя второго летнего месяца вновь подарит местным жителям и туристам несколько очень тёплых дней.

Согласно предварительному прогнозу Гисметео, в Москве в июле будет традиционно жарко и почти безветренно из-за чего ожидаемые плюс 27-29 градусов в период с 1 по 10 июля будут ощущаться, как как плюс 35-40. А вот осадков в первой декаде месяца почти не ожидается. Немного отступить июльский зной может после 17 числа, когда регион предположительно окажется под влиянием западного циклона. Синоптики обещают, что он принесёт в Москву сильные дожди, которые будут сопровождаться мощными грозовыми раскатами. Также местами возможен град. Понизиться и температура – до плюс 23-25.

Однако ненастье продлится недолго и уже в 20-х числа месяца в столицу вернётся аномальная жара – 29-31 выше нуля. Однако, как в очередной раз предупреждают синоптики, это пока всего лишь предварительный прогноз, который в дальнейшем будет регулярно корректироваться.

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