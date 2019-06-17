Гонконг: одного успеха мало

В воскресенье Гонконг в буквальном смысле этого слова вздрогнул от очередной демонстрации протеста. От предыдущих она отличалась массовостью — в ней, по словам организаторов акции, приняли участие порядка двух миллионов человек (полиция, всегда существенно занижающая такую статистику, утверждает, что на улицы вышли ококл 340 тыс. человек) — и требованиями. Сейчас протестанты, добившиеся приостановки вызвавшего острый кризис закона об экстрадиции в материковый Китай, хотят сменить главу правительства Гонконга Кэрри Лэм. Жителей Гонконга не удовлетворили ее извинения, и они намерены продолжить борьбу как против продавливаемого ей крайне непопулярного в городе закона, так и против нее самой.

Гонконгцев не устроило то, что Кэрри Лэм не выполнила их главные требования: отмену, а не приостановку введения закона об экстрадиции, прекращение действий полиции против протестантов и наказание стражей порядка за чрезмерное рвение при разгоне более ранних акций протеста. Не захотела глава городского правительства и уходить в отставку, как того требовали горожане.

Акция продолжилась и сегодня, в понедельник. До обеда небольшая группа демонстрантов блокировала главную улицу поблизости от правительственного квартала, несмотря на то, что сегодня правительственные учреждения Гонконга закрыты, а затем они перешли в соседний парк.

Город в целом живет привычной жизнью, если не считать забастовок отдельных рабочих и студентов. Протестное движение получило дополнительный толчок после освобождения известного активиста оппозиции Джошуа Вонга, который находился в тюрьме за организацию и участие в движении 2014 года. Вонг тоже призвал уйти в отставку Кэрри Лэм, которая не только продавливала закон в городском парламенте, но и утверждала, что пользуется полной поддержкой Пекина.

Острый кризис в Гонконге, напомним, вспыхнул после попыток властей во главе с Лэм принять закон об экстрадиции обвиняемых в совершении преступлений гонконгцев и гостей города в материковый Китай для судебного преследования. Жители Гонконга «материковым» судам не доверяют и боятся, что экстрадиция станет мощнейшим ударом как по экономике города, так и по ним самим. Дело в том, что после воссоединения с КНР Гонконг пользуется широкой автономией и сохранил ряд свобод, включая право на местное судопроизводство. Боясь сноса защитной судебной «стены», сообщает гонконгская печать, некоторые бизнесмены уже начали срочно переводить активы в другие страны.

Первая демонстрация против нового закона состоялась в позапрошлое воскресенье. Кэрри Лэм сделала вид, что власти не волнует негативное отношение горожан несмотря на то, что на улицы 9 июня вышел почти миллион гонконгцев и что это была одна из крупнейших демонстраций протеста в истории города. В среду, 12 июня, в городе начались ожесточенные столкновения между протестантами и полицией, применившей дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ. Последовали многочисленные аресты демонстрантов. Причем, арестовывали их даже в больницах, куда они попали после стычек со стражами порядка.

В конце недели Лэм объявила, что приостанавливает введение закона об экстрадиции, якобы после консультаций с Пекином. Но воскресная демонстрация к тому времени уже была объявлена. Да и возмущение гонконгцев жесткими действиями полиции и чрезмерной уверенностью главы правительства — утверждавшей, что закон правильный и защищавшей полицию, достиг такого уровня, что всего лишь приостановка введения закона удовлетворить их и успокоить уже не смогла.

«Отложить принятие закона, а не отменить его, это то же самое, что приставить нож к горлу человека и сказать ему: “Я не стану тебя убивать… сейчас”,— объясняют демонстранты.- Мы боремся за нашу свободу».

В Пекине делают вид, что в Гонконге не происходит ничего необычного и почти ничего не сообщают о кризисе. Государственное издание Global Times уже прозрачно посоветовало Вашингтону не пытаться использовать кризис в Гонконге как разменную монету в торговых спорах с Китаем. Между тем, госсекретарь Помпео заявил, что Дональд Трамп обязательно затронет проблему Гонконга в конце июня на встрече с Си Цзиньпином в Осаке на саммите G20.