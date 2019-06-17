Курс доллара всех удивил

Курс доллара в понедельник удерживает позиции, достигнутые в пятницу. Американская валюта подскочила к основным валютам на полпроцента после выхода данных о розничных продажах, отчета по промышленному производству. Индекс доллара торгуется на двухнедельных максимумах - 97,50.

Отскок доллара произошел, несмотря на мощное давление администрации США и готовность ФРС перейти к смягчению денежной политики. Под влиянием этих факторов и разговоров о переоценнности американской валюты курс доллара неделю назад снижался до двухмесячных минимумов.

Ожидалось, что накануне заседания ФРС, которое сотоится на этой неделе, курс доллара будет оставаться слабым. Однако американская статистика показала, что еще рано ставить крест на экономике США.

В результате доходность 10-летних облигаций США подскочила на этих данных с 2.06% до 2.11%, помогая доллару вернуть преимущество высокой доходности.

После этого ожидания снижения процентной ставки на заседании ФРС 18-19 июня упали с 28,3% до 21,7% согласно оценке FedWatch CME Group. Однако вероятность снижения ставки в июле остаются высокими - 85%.

Рубль пока игнорирует динамику рынка Forex. В пятницу курс доллара снизился на 20 копеек - до 64,38 рубля, курс евро упал на 64 копейки - до 72,17. Российскую валюту поддержало решение ЦБ снизить ставку, которое подогревает интерес инвесторов к российским активам.