Макрон не согласился с Зеленским по российскому вопросу

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры и пообщались с прессой. Зеленский снова попросил не снимать санкции в отношении России и раскритиковал восстановление полноправного участия России в Совете Европы, а Макрон, напротив, выступил «за». «Что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски к российскому государству», — пояснил президент Франции.

Зеленский снова продекларировал стремление к установлению мира на Донбассе и назвал условия для возвращения к диалогу с Россией в рамках Нормандского формата. «Чтобы начать диалог, надо начать с конкретных шагов. По моему мнению, конкретные шаги — это освобождение наших пленных, это возвращение украинских моряков, обязательное прекращение огня, разведение войск», — заявил Зеленский. Кроме того Зеленский отверг возможность прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР.