Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

В Министерстве здравоохранения назвали российские регионы с самой высокой распространенностью онкологических заболеваний.

Лидирует в этом печальном рейтинге Курская область, где частота распространенности рака составляет 3331,1 случая на 100 тыс. человек. Второе место занимает Мордовия - здесь зафиксировано 3292,1 случая на 100 тыс. местных жителей. На третьем месте – Краснодарский край. Здесь из 100 тыс. человек официально болеют раком 3235,2 человека.

Кроме того, в пятёрку регионов с самой высокой распространенностью рака также вошли Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области, передаёт RT.

При этом в Минздраве напомнили, что в 2018 году средний показатель онкологический заболеваний составил по России 2562,1 случая на 100 тыс. человек. Всего же, как отмечают в ведомстве, за последние 10 лет заболеваемость раком в стране выросла сразу на 40%.

Любопытно, что западные медики считают, что одной из основных причин роста заболеваемости раком – это увеличение продолжительности жизни людей, а также – улучшение методов диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.