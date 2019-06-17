«Необходимо ослабить напряжённость»: сенсационное заявление Болтона

Джон Болтон – советник президента США по национальной безопасности – сделал неожиданное, а по мнению некоторых западных политологов, и вовсе сенсационное заявление о том, что Белый дом стремится к диалогу с руководством Ирана.

«Этот диалог нам сейчас всем нужен – необходимо ослабить напряжённость в регионе и как можно скорее», – цитирует Болтона Washington Free Beacon.

При этом он подчеркнул, что американская стратегия национальной безопасности включает Иран в список четырёх основных угроз. Поэтому, по словам Болтона, США нужно быть уверенными, что у Вашингтона есть возможность сдержать Тегеран от действий, которые угрожают жизням американцев и объектам, а также международному нефтяному рынку.

Напомним, на фоне обострения ситуации вокруг Ирана Пентагон сосредоточил сейчас в Персидском заливе 7 своих военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Кроме того, в регион доставлен зенитный ракетный комплекс Patriot.

Ранее сообщалось, что 13 июня в Оманском заливе было совершено, предположительно, ракетное нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. При этом утверждалось, что на борту Front Altair находилось 11 граждан РФ. США и Великобритания обвинили в случившемся Иран, не предоставив при этом доказательств. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона в причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.