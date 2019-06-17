Продукты в России начнут маркировать при помощи «светофора»

С осени продукты в российских супермаркетах будут маркировать при помощи «светофора», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Новая маркировка будет сообщать покупателям, насколько безопасны для их здоровья количество сахара, жиров и соли в том или ином продукте.

Издание уточняет, что маркировка не является обязательной для производителей и будет использоваться ими на добровольной основе. При этом эксперты рынка опасаются, что подобная мера вскоре станет обязательной.

ФИЦ питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа, в котором говорится, что красная полоска станет предупреждением об опасном превышении сахара, жира или соли в продукте питания. В ведомстве считают, что со временем российский покупатель сможет привыкнуть к такому простому способу выбора более здоровых продуктов питания и значит маркировать товары придется всем производителям. А межгосударственный стандарт может послужить основой для создания нормативов в этой области.