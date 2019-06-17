«Россети» взяли планку 300 млрд рублей капитализации

На торгах в понедельник капитализация компании «Россети» превысила 300 млрд рублей, а с начала года обыкновенные акции компании выросли почти в два раза. На 16:00 мск обыкновенные акции штурмовали сложный психологический уровень — 1,5 рубля за бумагу.

Ажиотаж вокруг акций «Россетей» подогревается скорыми выплатами рекордных дивидендов, на которые компания направит 5 млрд рублей. На одну обыкновенную бумагу компания выплатит 2,44 копейки, на привилегированную — 7,99 копейки. Отсечка под выплату дивидендов — 8 июля.

Кроме дивидендов, спрос на акции «Росетей» стимулируют их сильные фундаментальные позиции. Так, по итогам прошлого года компания заработала рекордные 124,7 млрд рублей по МСФО, а в первом квартале этого года в копилку финансовых результатов добавилась чистая прибыль по МСФО в размере 40,8 млрд рублей. Это на 22,9% больше, чем годом ранее. Покупая акции сейчас, игроки не сильно рискуют: «Россети» — самая недооцененная голубая фишка российского рынка и торгуется с коэффициентом p/e - 2,5 (две с половиной годовых прибыли за компанию).

Кроме того, участники рассчитывают на продолжение выплат со стороны «Россетей» в течение года. Поэтому можно прогнозировать, что ралли акций компании будет продолжаться в ближайшие недели, раскрывая потенциал ее недооценки.