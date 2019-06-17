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«Проморгали»: фирма КНР присвоила несколько российских торговых марок

Москва, 17.06.2019
  • «Проморгали»: фирма КНР присвоила несколько российских торговых марок

Fair.ru

Несколько российских молокозаводов готовят коллективный иск к компании КНР, расположенной в городе Муданьцзян, сообщает агентство «РИА новости». Уточняется, что обращение в суд последует из-за регистрации китайской фирмы на себя российских торговых марок.

Как рассказал агентству директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок, у нескольких  молокозаводов России, которые получили в декабре прошлого года импортную лицензию, возникли проблемы с ввозом молочной продукции.

«28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя», — рассказал Мурзенок.

Он сообщает, что нарушений внутреннего законодательства со стороны компании Китая нет, поэтому будет сложно заставить ее вернуть бренды.

Руководитель считает, что российские предприятия попросту «проморгали» момент, когда это можно было сделать.  Меры необходимо было принимать сразу после подписания соглашений по поставкам молочных продуктов между Россией и Китаем.

Первая партия молочной продукции из Удмуртии была поставлена в Китай 8 мая. Общий вес партии порядка одной тонны. Поставки проводятся в рамках достигнутых договоренностей между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

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