«Школа современной пьесы» закрывает 30-й сезон

В преддверии юбилея после пятилетних скитаний Театр вернулся в свой отреставрированный дом на Трубной площади и 25 января состоялось торжественное открытие Театра в историческом отреставрированном здании Гала – представлением «Труба зовет!» - эскизом к сенсационной премьере спектакля «На трубе». В этот день театр принял более 600 гостей. В каждом уголке театра происходило что-то удивительное – музыка, стихи, песни в исполнении авторов и друзей Школы Юрия Розума, Максима Дунаевского, Людмилы Петрушевской, Григория Остера и др. И когда открылись двери залов «Эрмитаж» и «Зимний сад» в полном великолепии интерьерного убранства конца XIX столетия, все гости Театра были приглашены за накрытые столы, которые обслуживали официанты в белых перчатках и рубашках с накрахмаленными воротниками. Разносились яства, главное из них – салат Оливье, созданный в этом доме 150 лет назад хозяином ресторана «Эрмитаж» Люсьеном Оливье.

В день 30-летия театра 27 марта состоялась премьера грандиозного исторического иммерсивного действа «На Трубе» в постановке Художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза. В спектакле занята вся труппа театра, действие происходит во всех его помещениях, включая репетиционные залы, кафе, гардероб и даже туалетную комнату. Спектакль построен на реальных событиях, происходивших в стенах особняка на Трубе, в котором до 1917 года размещалась знаменитая гостиница и ресторан Люсьена Оливье «Эрмитаж». В этом «историческом променаде», как обозначили жанр авторы, персонажами стали великие деятели русской культуры: Чехов, Толстой, Достоевский, Чайковский, Горький, а реплики, которые они произносят – их подлинные тексты, извлеченные из книг, писем и дневников и заново смонтированные в единый сценарий Екатериной Кретовой.

Еще можно успеть посмотреть последние показы главной премьеры юбилейного сезона «На Трубе», которые состоятся 20 и 21 июня.

Появилась новая форма отношений со зрителем – экскурсия «Мифы дома на Трубе», которую проводят актеры нашего театра, рассказывая гостям легенды и мифы, реальные истории и анекдоты, связанные с этим 200-летним Домом. А на сцене зала «Зимний сад» стартовал еще один новый проект – «Кафедра»: лучшие студенческие спектакли ГИТИСа и других театральных вузов Москвы зрители отныне смогут увидеть в «Школе современной пьесы». Ближайшие премьеры – музыкальные: опера Бриттена «Поворот винта» в исполнении курса Александра Бармака и мюзикл «Бернарда Альба», который Алексей Франдетти поставил со своими студентами курса Лики Руллы.

Эксклюзивным событием для театра стало открытие филиала Школы в Берлине и проведение там полноценного сезона. Театр показал берлинской публике почти весь свой репертуар. Работа филиала проходит под лозунгом «Берлинская сцена, а не стена». Проект получил значительный резонанс как в Москве, так и в Германии. На спектакли приходит не только русскоязычная публика, но и немцы, которые уже привыкли к тому, что каждый месяц на сцене Русского дома в Берлине можно увидеть спектакль «Школа современной пьесы» и встретиться со звездами российского театра.

В этом сезоне состоялась также премьера спектакля «Ганди молчал по субботам» по пьесе молодого драматурга Анастасии Букреевой в постановке столь же молодого режиссера Филиппа Гуревича, победителей Международного драматургического конкурса «Действующие лица» и Класса молодой режиссуры. Конкурсы эти в минувшем сезоне прошли в очередной раз и выдвинули новый победителей – режиссера Александра Баркара и драматурга Дмитрия Данилова Несмотря на близость закрытия сезона, в театре идет интенсивная работа – режиссер Денис Азаров репетирует пьесу Ярославы Пулинович «Тот самый день» с Валерией Ланской в главной роли, а Александр Онищенко – пьесу со странным названием «Непьеса на двоих» Елены Исаевой и Фарида Нагима, в которой принимают участие Марат Башаров и Елена Захарова. Сам Иосиф Райхельгауз репетирует с Еленой Санаевой, играющей главную роль в его спектакле «Фаина. Эшелон», посвященном матери режиссера и всем тем, кто пережил ужас войны. Впрочем, все это – уже премьеры грядущего сезона. А пока театр закрывает свои двери для публики с тем, чтобы открыться 3 сентября. А уже 7 сентября принять участие в Театральном марше в саду «Эрмитаж» в День города.