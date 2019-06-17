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Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Чёрным морем

Москва, 17.06.2019
  • Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Чёрным морем

Марина Лысцева/ТАСС

Российские истребители Су-27 перехватили у границ РФ американские бомбардировщики. Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н приближались к государственной границе нашей страны со стороны Чёрного и Балтийского морей, передаёт ТАСС.

При этом в Национальном центре управления обороной подчеркнули, что российские границы нарушены не были. Также отмечается, что полёты самолётов ВВС РФ выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже не первый случай перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США у границ РФ. В частности, марте 2019 года над Балтикой пролетел стратегический бомбардировщик B-52.Тогда также удалось его перехватить Су-27, после чего В-52 изменил траекторию полёта в сторону от российской границы.

Кроме того, уже 10 июня Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream, которые опасно барражировали у границы РФ над Балтийским морем, где проходили натовские учения.

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