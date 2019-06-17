Учёные рассказали об удивительной пользе ночного сна

Учёные одного из университетов Великобритании в ходе проведённых экспериментов, пришли к выводу, что хороший, крепкий, непрерывный ночной сон оказывает положительное влияние на общее самочувствие человека, а также на его внешний вид.

При этом, исследователи с точностью до минуты вычислили, сколько времени должен спать человек, что весь следующий день чувствовать себя выспавшимся и радовать себя, а также окружающих отличной внешностью.

Как пишет издание The Mirror со ссылкой на британских ученых, оптимальная продолжительность ночного сна должна составлять ровно 550 минут (9 часов 10 минут). Именно такое количества времени достаточное для того, чтобы полностью восстановить свои силы, а также полностью снять возможные стрессы предыдущего дня, а также выглядеть неотразимо.

Ученые также советуют ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 06:55. Это, как считают специалисты, приведёт к улучшению самочувствия. Любопытно, что по мнению исследователей хроническое пересыпание (превышение указанного количества времени для сна) также вредно для здоровья человека, как и хроническое недосыпание.