Украина не будет прорываться через Керченский пролив

Начальник Генерального штаба, Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что не власти страны не намерены повторять военных попыток пройти через Керченский пролив по образцу ноября 2018 года. «Через Керченский пролив мы проходим каждый день. Военные попытки повторять так же, как это было, мы не собираемся», — сказал Хомчак.

В ноябре 2018 года украинским военным кораблям была поставлена задача пройти Керченский пролив без разрешения российских служб регулирующих проход кораблей. Украинские корабли были обстреляны российскими пограничниками, а экипажи арестованы по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.

Президент Украины Петр Порошенко пытался использовать инцидент для введения военного положения в стране и переноса президентских выборов, однако не получил согласия парламента.