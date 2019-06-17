Украина угрожает Европе газовым кризисом

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Украина могут не договориться по новому контракту на транзит газа через украинскую территорию. Зеркаль предупредила Евросоюз о надвигающемся газовом кризисе в Европе.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», - заявила чиновница.

Украина пытается привлечь Евросоюз к газовым переговорам с Газпромом и тем самым усилить свои переговорные позиции. Действующий газовый контракт истекает 31 декабря 2019 года. Запугивание Европы происходит в надежде, что ЕС окажет на Россию давление в вопросе о содержании нового контракта, вызывающем у поставщика и транзитера серьезные разногласия.