В Берлине оценили угрозы США из-за «Северного потока-2»

Вашингтон должен прекратить шантажировать Германию из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунд, пишут РИА «Новости».

Он заявил, что угрозы США идут в разрез с отношениями между суверенными государствами.

Политик уверен, что Германия, как независимое государство, должна обеспечивать свою энергетическую безопасность «из надежных и конкурентоспособных по цене источников».

«Это рынок, это экономика», - подчеркнул Шлуд, который уверен, что Берлин не должен отступать под натиском США в ситуации вокруг «Северного потока — 2».

Напомним, проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод должен заработать в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что в конгресс США поступил законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2».