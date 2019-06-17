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В Госдуме оценили призыв Макрона не допустить выхода России из Совета Европы

Москва, 17.06.2019
  • В Госдуме оценили призыв Макрона не допустить выхода России из Совета Европы

Zuma\TASS

Алексей Чепа – заместитель главы комитета по международным делам нижней палаты российского парламента прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж выступает против выхода нашей из Совета Европы. По словам депутата, французский лидер на 100% прав, так как понимает, что такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав.

«Наш выход из СЕ вообще никому не выгоден, – цитирует Чепу RT. – Всё дело в том, что Россия – полноправный член европейского содружества. И все это понимают. Так что, не просто так подобное высказывание Макрон сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским».

Как убеждён депутат, французский лидер дал понять своего украинскому коллеге, что русофобская позиция, которой придерживалась старая киевская власть, выступая против участия России, сегодня не приветствуется.

«Кроме того, я считаю, что заявление Макрона – очень важный посыл к тому, что Украина должна искать диалога с Россией», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против выхода РФ из СЕ.

«Принадлежность РФ к Совету Европы означает принадлежность к юрисдикционному пространству, это означает возможность подавать иски к российскому государству», – пояснил президент Франции, отвечая Зеленскому на просьбу не ослаблять санкции против РФ.

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