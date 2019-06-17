В Госдуме прокомментировали усиление военного присутствия США в Польше

Юрий Швыткин – заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты российского парламента – прокомментировал решение Пентагона разместить на территории Польши американские беспилотники, а также истребители F-35. По его мнению, польский народ стал заложником непродуманной политики своих властей, которые не осознают, что при нанесении ответного удара страна может стать одним из его главных объектов, передаёт РИА Новости.

Кроме того, депутат отметил, что в настоящее время польское руководство продолжает вести по отношению к нашей стране агрессивную военную риторику.

«Складывается впечатление, что Польша очень стремится к тому, чтобы перехватить инициативу у Евросоюза и всячески «присягнуть на верность» Вашингтону», – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Франц Клинцевич пообещал, что Россия примет ответные меры на усиление американского военного присутствия в Польше.

Напомним, Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Польша закупит у США до 35 истребителей F-35. В свою очередь глава Минобороны Польши Мариуш Блашак подчеркнул, что американские войска разместятся в шести точках на территории страны, прежде всего у восточной границы.