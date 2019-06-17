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В Госдуме рассказали, как исключить кражу квартир через интернет

Москва, 17.06.2019
  • В Госдуме рассказали, как исключить кражу квартир через интернет

Из открытых источников

Как рассказал зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, обезопасить себя от потери квартиры из-за незаконного использования электронной подписи можно при помощи усиления роли нотариусов в сделках с недвижимостью. Мнение парламентария приводит сайт Федеральной нотариальной палаты.

Сообщается, что в силу того, что технологии защищенного хранения данных сами по себе не защищают от появления фальшивых сведений, здесь необходим гарант, который подтвердил бы законность сделки.

Емельянов рассказал, что в Европе все сделки с недвижимостью подлежать обязательному нотариальному удостоверению, поэтому потерять имущество из-за подделки электронных подписей невозможно. В России пока такого правила нет, поэтому случаи краж квартир через интернет учащаются. Хотя у нас в стране созданы технологии «электронного нотариата», позволяющие быстро производить электронные сделки и при этом полностью защитить их участников.

Парламентарий считает, что в случае принятия законопроекта, который бы регламентировал совершение  удаленных и дистанционных нотариальных действий, в России бы появилась безопасная цифровая среда для надежных сделок в электронном виде.

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