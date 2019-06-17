В Кремле прокомментировали снижение рейтинга Путина

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера - в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них о снижении рейтинга президента РФ Владимира Путина на основе новой методики опросов ВЦИОМ. По словам представителя Кремля, судить об общественном рейтинге главы государства только на основе данных, которые были получены в течение одной недели или месяца – в корне неверно, передаёт РИА Новости.

«Ранее я уже отвечал на аналогичный вопрос и всё, что можно было сказать по этой теме уже сказал, – подчеркнул представитель Кремля. – При исследовании общественного мнения каких-то новых элементов нет. Конечно, существуют разные методики, определённая волатильность. Так что судить по неделе или даже по месяцу о падении рейтинга или его росте – ну это совсем неправильно. Так нельзя делать».

Кроме того, Песков считает, что рейтинг любого политика, в том числе и президента можно оценивать по более длительной перспективе.

«Тем же, кого очень беспокоят различные методики опросов и еженедельные колебания рейтингов Владимира Владимировича, я бы лучше посоветовал обращаться не ко мне, а к профессиональным социологам», – резюмировал представитель Кремля.