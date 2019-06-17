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В Раде раскритиковали слова Зеленского о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Москва, 17.06.2019
  • В Раде раскритиковали слова Зеленского о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском

Zuma\TASS

Нестор Шуфрич – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – подверг резкой критике сегодняшние слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившегося в Париже, что Киев не готов вести переговоры с властями независимых республик Донбасса. По его мнению, это отдаляет страну от урегулирования конфликта в регионе, передаёт РИА Новости.

«Когда президент говорит «мы не ведём переговоры с сепаратистами», я задаю вполне закономерный вопрос – а в Минске мы с кем ведем переговоры? Неужели Зеленский не понимает, что мы с ними уже почти 5 лет говорим, с сентября 2014 года».

При этом Шуфрич признался, что ему искренне жаль, что власти страны боятся этой риторики.

«Такими заявлениями, Зеленский просто отдаляет мир в Донбассе на неопределённый срок. Так что придется теперь нам, «Оппозиционной платформе – За жизнь», по принципу «не знаете – научим, не хотите – придётся заставлять», принуждать к миру уже эту новую нашу власть», – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами, – подчеркнул он. – Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь».

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