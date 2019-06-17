В России хотят изменить критерии нуждаемости

В России предложили лишить государственных пособий «мнимых» бедных и направить высвободившиеся средства на помощь действительно нуждающимся, сообщает газета «Известия».

Как отмечает издание, к не совсем бедным категориям граждан отнесут россиян, у которых есть огород или свободная жилая площадь. Как рассказали некоторые представители региональных властей, данная категория граждан не нуждаются в государственных пособиях. Субъекты РФ уже направили в Минтруд предложения, составленные по итогам первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности.

Из документов следует, что главным этапом регионы считают изменение критериев нуждаемости и отказ в поддержке гражданам с неофициальными доходами, сообщает издание.

Также в документах вводятся понятия «ленивые» или «недостаточно мотивированных» бедные, по мнению властей это категория граждан не умеет или не желает воспользоваться дополнительным имуществом для повышения своего благосостояния. А именно сдача жилья в аренду или использования земельного участка.

Также чиновники уверены, что пособий надо лишить граждан, которые не выполняют социальный контракт по повышению квалификации или поиска работы.