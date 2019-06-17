В России могут запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах

В самой ближайшей перспективе в нашей стране могут запретить продажу крепких спиртных напитков в розничных магазинах, а также повысить цену на крепкий алкоголь на период новогодних праздников. С соответствующей инициативой выступили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам специального совещания, которое было посвящено мерам борьбы со злоупотреблением алкоголя.

Совещание проходило в Москве под руководством сопредседателя центрального штаба ОНФ, известного российского врача Леонида Рошаля. Кроме него, в совещании приняли участие эксперты в области здравоохранения и демографии, представители Минздрава РФ, МВД РФ, Росалкогольрегулирования, а также депутаты нижней палаты российского парламента, передаёт РИА Новости.

В ходе совещания, было озвучено предложение продавать в розничных магазинах только слабые алкогольные напитки крепостью не более 5 градусов. При этом всё, что выше этой отметки рекомендовано выставлять в специализированных маркетах с отдельным входом с улицы.

Также предлагается урегулировать цену на крепкий алкоголь, которая, по мнению экспертов должна расти быстрее, чем цена на «лёгкий» алкоголь. Помимо этого, ряд экспертов обратили внимание на тот факт, что скачок смертности в РФ от употребления алкоголя приходится в период с 1 по 17 января (на новогодние праздники). Поэтому, по их мнению, уже в конце декабря необходимо временно поднимать цены на крепкие спиртные напитки.

В пресс-службе ОНФ уже завили, что все прозвучавшие в ходе совещания предложения для их реализации будут направлены в Минздрав, Минтруд, Росалкогольрегулирование, а также в законодательные органы власти.