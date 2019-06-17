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Владимир Филиппов: от социальных инноваций выигрывает не только общество, но и бизнес

Москва, 17.06.2019
19 июня на ВДНХ откроется третий Форум социальных инноваций, где регионы России представят лучшие практики развития социальной сферы. Центральное место в выставке займет столичный проект «Московское долголетие». Мы поговорили с руководителем дирекции Форума, заместителем руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимиром Филипповым о том, как проект влияет на коммерческую инфраструктуру города и почему социальные инновации выгодны бизнесу.
#Общество
  • Владимир Филиппов: от социальных инноваций выигрывает не только общество, но и бизнес

из архива пресс-службы

Эксперт: Владимир Эдуардович, это кажется естественным, что к проекту «Московское долголетие» подключилось большое количество государственных учреждений: дома культуры, школы, библиотеки. Но насколько я знаю, в проекте участвуют и коммерческие компании и их немало.

В.Ф.: Все верно, сегодня в проекте для старших москвичей более 270 негосударственных организаций, среди них 111 коммерческих компаний и около 30 индивидуальных предпринимателей. Наряду с госучреждениями бизнес предоставляет участникам «Московского долголетия» возможность посещать занятия на своих площадках по направлениям проекта: ОФП, английский язык, информационные технологии, танцы, пение, художественно-прикладное творчество и не только.

Эксперт: Для бизнеса это, в первую очередь, проявление социальной ответственности? Или они получают какие-то льготы от государства за участие в проекте?

В.Ф.: Не совсем так, для коммерческих компаний участие в «Московском долголетии» это не только социальная ответственность, а еще и экономически обоснованное решение — за каждого занимающегося в проекте Правительство Москвы компенсирует от 165 рублей за человека за час. Кроме того, мы по сути открываем бизнесу новую целевую аудиторию, даем новых постоянных посетителей, заполняем пустующие утренние и дневные часы, которые не пользуются спросом у молодежи и работающих людей среднего возраста. Мы стимулируем бизнес ориентироваться не только на молодежь, но и на старших москвичей.

Эксперт: А сейчас, по вашему мнению, бизнес игнорирует старшее поколение?

В.Ф.: Большинство маркетинговых и рекламных кампаний сегодня в России направлены на молодых людей и людей среднего возраста. При этом, по опыту зарубежных брендов, основные характеристики, присущие товарам и услугам для старшего возраста – удобство использования, простота, функциональность, оптимальное сочетание цены и качества – привлекательны и для молодежи. Есть такое мнение среди зарубежных маркетологов: «Делаешь продукт специально для молодых – потеряешь старших. Делаешь хороший продукт для старшего возраста – приобретешь и молодых».

Эксперт: Выгодно ли бизнесу экономически ориентироваться на старший возраст?

В.Ф.: Конечно, это большая целевая аудитория. Сейчас в Москве около 2,8 млн человек старше 60 лет, а к 2035 году их будет около 4 млн. Невозможно игнорировать такое количество потенциальных потребителей, тНедооцененность российским бизнесом покупательной способности у сегмента потребителей 50+, а также перспективы и особенности работы с возрастными клиентами мы обсудим на Форуме на дискуссии «Экономическая роль потребителей 50+: новые рынки и цифровой мир без возрастных границ». К дискуссии присоединятся представители компаний, отвечающие за маркетинг и развитие продукта в крупных корпорациях, социальные предприниматели, представители бизнеса, направленного на разработку и продвижение продуктов, связанных со здоровьем, красотой, путешествиями, досугом, спортом, ЗОЖ.

Эксперт: Вы считаете, что это задача государства разворачивать бизнес на старшее поколение и вообще на незащищенные слои общества? Когда вы говорите о бизнесе в «Московском долголетии», речь идет в первую очередь о небольших компаниях?

В.Ф.: Можно сказать, что «Московское долголетие» реальными деньгами стимулирует экономику коммерческих компаний и некоммерческого сектора. Благодаря нашим участникам они увеличивают обороты, создают новые рабочие места и, по сути, вносят свой вклад не только в счастье и здоровье пенсионеров, но и в ВРП города. Мы развиваем конкуренцию на рынке, а конкуренция способствует росту качества услуг. Кроме того, один их главных принципов проекта – равный доступ к занятиям во всех районах Москвы, поэтому мы развиваем и инфраструктуру города, причем не только в центре, но и на окраинах. А инфраструктура, комфортная для людей старшего возраста, удобна для всех.

В сотрудничестве с проектом заинтересованы не только локальные поставщики услуг, но и крупные российские компании из разных сфер. Например, Сбербанк запустил курс лекций по финансовой грамотности для участников проекта. В июне их запланировано 23 в разных районах города. Специалисты банка рассказывают, как создать «резервный фонд» семьи, какие существуют инструменты для ведения бюджета и как защитить деньги от мошенников. При этом сам банк заинтересован в том, чтобы уровень цифровизации и финансовой грамотности у старшего населения рос, чтобы они свободно пользовались онлайн-сервисами и знали основы безопасности проведения банковских операций.

В рамках летнего сезона «Московского долголетия» мы сотрудничаем с крупным ритейлером. Общая целевая аудитория делает партнерство выгодным для обеих сторон. К поставщикам проекта присоединяется известная сеть фитнес-клубов премиум-класса. Ведутся переговоры с одной из крупнейших российских технологических компаний, надеюсь, в ближайшее время сможем раскрыть подробности нашего сотрудничества.

Без эффективного и продуманного сотрудничества государства, бизнеса и некоммерческого сектора не может развиваться ни одна сфера жизни города, тем более социальная.

Эксперт: Сейчас сотрудничество не налажено? Мне кажется, эта дискуссия идет уже не первый год.

В.Ф.: Как говорится, нет предела совершенству! В Москве много примеров успешного взаимодействия представителей разных сфер, но перспективы развития огромны. Кстати, на Форуме социальных инноваций покажем, как крупные государственные и коммерческие компании объединяются и внедряют биг дата и современные технологии для упрощения жизни граждан. Например, мобильное приложение Пенсионного фонда России «Цифровая социальная карта» позволит получать льготы не только от государства, но и от коммерческих компаний: скидки при покупке в магазинах X5 Retail Group, льготные билеты в РЖД и многое другое.

Там же можно будет познакомиться с последними разработками Сбербанка: приложением для людей с нарушением зрения и внедрением сурдоперевода при общении с клиентами. Эти и другие инновации, с одной стороны, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя комфортно в городе, с другой – разгружают офисы компании и, по сути, сокращают их издержки.

И, конечно, никакое сотрудничество невозможно без того, чтобы слушать и слышать друг друга.

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