XII Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO

ФЕСТИВАЛЬ МОНОСПЕКТАКЛЕЙ SOLO ОБЪЯВИЛ АФИШУ

С 1 по 10 октября 2019 года Театральный центр СТД РФ «На Страстном» и Союз театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в двенадцатый раз проведут Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO.

В программу этого года отобрано десять спектаклей из России, Франции, Италии, Болгарии, Бельгии и Великобритании, половина из которых – постановки по текстам самих исполнителей и режиссеров. Еще пять работ – осмысление литературного наследия XX и XXI веков, в которое вошли рассказы Андрея Платонова, проза Михаила Булгакова, драматургия Карела Чапека и Массимо Згорбани, а также рассказ Генри Миллера.

Двенадцатый по счету смотр лучших российских и европейских моноспектаклей откроется новой работой мастера сценических эффектов Роберто Латини. «Гамлет + Фортинбрасмашина» – это изящная интеллектуальная головоломка, в которой мотив шекспировской трагедии проясняется со слов второстепенного персонажа.

Вечный конфликт между мужским стремлением к завоеваниям и пацифизмом женской любви раскроет заслуженная артистка России Марина Кайдалова в спектакле Марка Розовского «Мать обвиняет».

Ученица Коршуноваса и Доннеллана Джорджа Черутти представит свой взгляд на греческий миф о бездонной материнской любви в спектакле «Mater Dei», а болгарский актер Димитр Марков проживет трагедию рано повзрослевшего семилетнего мальчика в постановке по рассказам Андрея Платонова «Семен».

Программа фестиваля включает ряд автобиографических спектаклей. В Москве благодаря SOLO впервые будет показан моноспектакль по личным дневникам провокатора и бунтаря, режиссера и художника Яна Фабра «Ночные дневники» в исполнении Лино Музеллы. Кроме того, свою личную историю про насилие актриса из Великобритании Ана Дауд расскажет при помощи режиссера Дмитрия Акриша в моноспектакле «Я – женщина».

В спектакле «Кто убил Анну» выпускница «Мастерской Брусникина» Марина Васильева раскроет свое видение причин самоубийства Анны Карениной, ссылаясь на медицинские исследования про гормональные сбои человеческого организма.

Один из создателей инженерного театра АХЕ, художник, актер и режиссер Павел Семченко покажет спектакль «Па-дражание драматической машине», в котором попытается уйти от привычной игры в поисках нового актерского существования. Еще одной постановкой из Санкт-Петербурга станут булгаковские «Записки покойника» в новой трактовке актера и режиссера Игоря Ларина.

Ярким финальным завершением двенадцатого фестиваля станет моноспектакль звезды современного европейского театра, актера театра и кино Дени Лавана. «Улыбка у подножия лестницы» – рассказ одинокого клоуна, который пытается разобраться в себе и волшебстве цирковой вселенной.

Подробнее ознакомиться с афишей фестиваля и описанием каждого спектакля можно на сайте: nastrastnom.ru.

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Анна Ананская, ak_2004@mail.ru, what’s up/viber/telegram +79096315449, FB: Ann Ananskaya

Анна Игошина, igoshina93@yandex.ru, what’s up/viber/telegram +79055086823

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