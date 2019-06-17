XII Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO

ФЕСТИВАЛЬ МОНОСПЕКТАКЛЕЙ SOLO ОБЪЯВИЛ АФИШУ
С 1 по 10 октября 2019 года Театральный центр СТД РФ «На Страстном» и Союз театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в двенадцатый раз проведут Московский международный фестиваль моноспектаклей SOLO.
В программу этого года отобрано десять спектаклей из России, Франции, Италии, Болгарии, Бельгии и Великобритании, половина из которых – постановки по текстам самих исполнителей и режиссеров. Еще пять работ – осмысление литературного наследия XX и XXI веков, в которое вошли рассказы Андрея Платонова, проза Михаила Булгакова, драматургия Карела Чапека и Массимо Згорбани, а также рассказ Генри Миллера.
Двенадцатый по счету смотр лучших российских и европейских моноспектаклей откроется новой работой мастера сценических эффектов Роберто Латини. «Гамлет + Фортинбрасмашина» – это изящная интеллектуальная головоломка, в которой мотив шекспировской трагедии проясняется со слов второстепенного персонажа.
Вечный конфликт между мужским стремлением к завоеваниям и пацифизмом женской любви раскроет заслуженная артистка России Марина Кайдалова в спектакле Марка Розовского «Мать обвиняет».
Ученица Коршуноваса и Доннеллана Джорджа Черутти представит свой взгляд на греческий миф о бездонной материнской любви в спектакле «Mater Dei», а болгарский актер Димитр Марков проживет трагедию рано повзрослевшего семилетнего мальчика в постановке по рассказам Андрея Платонова «Семен».
Программа фестиваля включает ряд автобиографических спектаклей. В Москве благодаря SOLO впервые будет показан моноспектакль по личным дневникам провокатора и бунтаря, режиссера и художника Яна Фабра «Ночные дневники» в исполнении Лино Музеллы. Кроме того, свою личную историю про насилие актриса из Великобритании Ана Дауд расскажет при помощи режиссера Дмитрия Акриша в моноспектакле «Я – женщина».
В спектакле «Кто убил Анну» выпускница «Мастерской Брусникина» Марина Васильева раскроет свое видение причин самоубийства Анны Карениной, ссылаясь на медицинские исследования про гормональные сбои человеческого организма.
Один из создателей инженерного театра АХЕ, художник, актер и режиссер Павел Семченко покажет спектакль «Па-дражание драматической машине», в котором попытается уйти от привычной игры в поисках нового актерского существования. Еще одной постановкой из Санкт-Петербурга станут булгаковские «Записки покойника» в новой трактовке актера и режиссера Игоря Ларина.
Ярким финальным завершением двенадцатого фестиваля станет моноспектакль звезды современного европейского театра, актера театра и кино Дени Лавана. «Улыбка у подножия лестницы» – рассказ одинокого клоуна, который пытается разобраться в себе и волшебстве цирковой вселенной.
Подробнее ознакомиться с афишей фестиваля и описанием каждого спектакля можно на сайте: nastrastnom.ru.
Аккредитация прессы, дополнительна информация, фото и видео:
Анна Ананская, ak_2004@mail.ru, what’s up/viber/telegram +79096315449, FB: Ann Ananskaya
Анна Игошина, igoshina93@yandex.ru, what’s up/viber/telegram +79055086823
АФИША
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1 октября
19.00
Основная сцена
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Fortebraccio Teatro / Compagnia Lombardi - Tiezzi (Италия)
«ГАМЛЕТ + ФОРТИНБРАСМАШИНА» 14+
Режиссер и исполнитель Роберто Латини
Авторы сценической версии Роберто Латини и Барбара Вайгель
(70 минут без антракта)
на итальянском языке с субтитрами
«“Гамлет + Фортинбрасмашина” - это версия версии. В конце 70-х годов Хайнер Мюллер написал пьесу по мотивам шекспировского «Гамлета», а мы сегодня в своей сценической версии переосмысляем его “Гамлет-машину”, возвращаемся к Шекспиру, к Гамлету, глядя на них глазами Фортинбраса, обживая архитектуру Мюллера на сцене, которая затерялась где-то между «быть» и «казаться». Мы сохраняем мюллеровскую структуру, его деление на главы или, скорее, места действия и собираем новую конструкцию, театральный механизм, карусель, на которой встречаются трагедия и комедия.
“Гамлет” - это трагедия сирот, протагонистов и антагонистов, созданная в ту эпоху, когда отцов еще не было. “Гамлет-машина” - это сын, теперь уже ставший отцом. И все это связано с нашим поколением, начиная с Пазолини и дальше, с промежутком времени, определяющим состояние и становление, с пустотой и ее ощущением. Мы Фортинбрас, сын, чужестранец, чужак и выживший, и мы вопрошаем, выйдя на сцену, когда кругом только тишина: “Где это зрелище?”»
Роберто Латини
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2 октября
19.00
Основная сцена
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Московский театр «У Никитских ворот» (Россия, Москва)
Карел Чапек
«МАТЬ ОБВИНЯЕТ» 16+
Автор и режиссер спектакля Марк Розовский
Исполнитель Марина Кайдалова
(60 минут)
Художественный руководитель театра Марк Розовский предлагает вниманию зрителей собственную версию известной пьесы чешского драматурга Карела Чапека «Мать». Созданная в 1937 году, она стала итоговым произведением в творчестве писателя. Жестокая пьеса произвела фурор. Она призывала защищать мир и свободу, отстаивать их с оружием в руках, бороться с фашизмом, который в то время поднимал голову в Европе.
«Мать обвиняет» - монолог женщины, пять сыновей и муж которой борются и погибают. Марк Розовский впервые поставил «Мать обвиняет» во МХАТе по приглашению Олега Ефремова более 30 лет назад. Спектакль стал сенсацией и имел огромный успех не только у московского зрителя, но и за рубежом.
Современные реалии делают новую постановку совершенно необходимой, придают ей остроту и злободневность. Монолог Матери прозвучит в исполнении ведущей актрисы театра «У Никитских ворот», заслуженной артистки России Марины Кайдаловой.
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3 октября
19.00
Основная сцена
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Театр «Монплезир» (Россия, Санкт-Петербург)
Михаил Булгаков
«ЗАПИСКИ ПОКОЙНИКА» 16+
Режиссер и исполнитель Игорь Ларин
(80 минут)
Игорь Ларин один играет всех персонажей этой трагикомичной истории Булгакова. Продолжая искать ответы на вопросы о смысле жизни художника в искусстве, Ларин, ставит спектакль о своем романе с театром, об актерском предназначении. Это пятое обращение Ларина к этому тексту Булгакова.
Это автобиографическое произведение для режиссера и актёра становится поводом для исследования магической природы театра. Божественная, бесовская сила театра, по словам Ларина, его удивительная способность возвышать и уничтожать человека, попавшего в атмосферу театрального закулисья, в спектакле раскрывается через судьбу главного героя – писателя Максудова.
Театр «Монплезир» был создан в 1990 году в Санкт-Петербурге. Основу репертуара составляют моноспектакли, полностью придуманные и поставленные Игорем Лариным и в разное время становившиеся лауреатами Международных театральных фестивалей в Нью-Йорке, Сеуле, Хельсинки, Стокгольме, а также в многочисленных городах России.
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4 октября
19.00
Основная сцена
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Piccola Compagnia della Magnolia (Италия, Турин)
Массимо Згорбани
«MATER DEI» 14+
Режиссер и исполнитель Джорджа Черрути
При участии Давиде Джильо
(80 минут без антракта)
на итальянском языке с субтитрами
Джорджа Черрути закончила театральное отделение Туринского университета. Являясь одновременно актрисой и режиссером, она основала в 2004 году собственную театральную компанию Piccola Compagnia della Magnolia. Черрути сотрудничала с самыми разнообразными европейскими театрами, а также проходила стажировки у крупнейших мастеров сцены, среди которых Деклан Доннеллан и Оскарас Коршуновас.
Моноспектакль Джорджи Черрути «Mater Dei» - это вариация на тему мифа о Юпитере и Европе. Герои спектакля – мать и сын, оказавшиеся в вымышленном месте и времени. Зрителю представлен монолог матери, которая много лет тому назад ослепила бога своей красотой настолько, что тот спустился на землю в обличье животного и овладел ею. Гиперболическая, парадоксальная беременность завершилась рождением тринадцати детей, каждый из которых унаследовал по одной черте своего божественного родителя. Каждый, кроме самого младшего сына. Мать посвятила свою жизнь тому, чтобы спрятать и защитить самое слабое свое дитя, отстоять его у надвигающегося Хаоса.
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5 октября
19.00
Основная сцена
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Павел Семченко / Инженерный театр / АХЕ (Россия, Санкт-Петербург)
«ПА-ДРАЖАНИЕ ДРАМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЕ» 12+
Автор, режиссер и исполнитель Павел Семченко
(70 минут)
Один из основателей легендарного питерского театра АХЕ, известного сегодня на весь мир, Павел Семченко в своей новой сольной работе сочиняет, по его собственному выражению, «сложные человеко-предметные образы-действия», создает одушевляемый натюрморт, играющий как мини-оркестр и двигающийся как неоклассический псевдобалет. В этой работе, как и во многих других спектаклях-перфомансах Инженерного театра АХЕ, одно действие плавно перетекает в другое, а музыкальные темы переплетаются. На сцене фирменная для АХЕ «тысяча мелочей» - несколько стеклянных бутылок, прутиков, палка, веревка, свежий огурец, жестяной тазик с водой, резиновые сапоги, огненный тромбон...
«ПА-ДРАЖАНИЕ…» - своеобразный иронический реверанс драматическому театру и современному танцу одновременно. По мнению создателей, название этого моноспектакля объясняется так: «Па» – один из псевдонимов самого Павла Семченко, дрожание – способ его сценического существования, драма — театральный жанр, в котором автор себя никогда не пробовал, а машина – попытка отказаться от спонтанности.
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6 октября
19.00
Основная сцена
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Драматический театр имени Стефана Кирова (Болгария, Сливен)
Андрей Платонов
«СЕМЁН» 18+
Режиссер Ивайло Гандев
Исполнитель Димитр Марков
(50 минут)
на болгарском языке с субтитрами
Моноспектакль «Семён» по рассказам Андрея Платонова – дипломная работа режиссера Ивайло Гандева, в которой прозаический повествовательный текст автора переведен в драматический диалог от первого лица. Речь идет о семилетнем мальчике, которому выпала сложная задача взять на себя воспитание младших братьев и сестер, стать для них матерю, распрощаться с детством.
Актер Димитр Марков признается, что не играет семилетнего ребенка. Его герой – взрослый мужчина, который по стечению драматических обстоятельств остался в том травмировавшем его сознание и переломном для судьбы семилетнем возрасте. Герой спектакля – собирательный образ, в котором есть мать и отец, братья и сестры. «Семён» - история про жертвенность, про нищету и страдание, про любовь и желание жить во имя другой - новой жизни. И эта история рассказывается при помощи минимального набора вспомогательных средств: на сцене, помимо актера, только детская коляска и несколько кукол.
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7 октября
20.00
Боярские палаты
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Le Cirque De Charles La Tannes (Россия, Москва)
«КТО УБИЛ АННУ» 12+
сторителлинг по роману Льва Толстого «Анна Каренина»
Режиссер Алексей Розин
Автор и исполнитель Марина Васильева
(60 минут)
«Кто убил Анну» — спектакль по роману «Анна Каренина» в жанре сторителлинга. Этим направлением современного театра уже несколько лет занимает творческое объединение Le Cirque De Charles La Tannes, в том числе один из его основателей Алексей Розин, который выступил режиссером спектакля «Кто убил Анну». Главную и единственную роль в спектакле исполнила ведущая актриса «Мастерской Брусникина» Марина Васильева.
Пытаясь ответить на вопрос, который сформулирован в названии спектакля, актриса в течение 50 минут рассказывает трагическую историю Анны, пропуская сюжет через призму собственного опыта, проводя параллели с психологическими учебниками и ссылаясь на медицинские исследования деятельности головного мозга и гормональной системы человека.
Контакт с залом достигается минимальными средствами; отсутствуют декорации, костюмы, световые и звуковые эффекты и даже сама сцена, как правило, не нужна. Есть только актер и история, которую он должен рассказать так, чтобы зритель оказался максимально вовлечен в происходящее.
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8 октября
19.00
Основная
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Troubleyn / Jan Fabre и Aldo Grompone (Бельгия-Италия)
«НОЧНЫЕ ДНЕВНИКИ» 14+
Автор и режиссер Ян Фабр
Исполнитель Лино Музелла
(80 минут без антракта)
на итальянском языке с субтитрами
«Ночные дневники» - это автопортрет. По ночам Ян Фабр пишет и рисует, и «Дневники», словно поток, вбирают в себя его размышления об искусстве и театре, о смысле жизни, семье, сексе и любви, всю его личную историю – от двадцатилетнего парня из провинции до зрелого художника, известного во всем мире. Дневниковые записи, перемежающиеся с фрагментами пьес Фабра, становятся драматургической основой спектакля.
Личный дневник обретает сценическую форму благодаря Лино Музелле, который с тонкой иронией и подлинной глубиной проживает биографию и размышления Яна Фабра, сохраняя мощь, энергию и красоту авторского стиля.
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9 октября
19.00
Основная
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Моноспектакль Аны Дауд (Великобритания, Лондон)
«Я – ЖЕНЩИНА» 16+
Автор и режиссер Дмитрий Акриш
Автор и исполнитель Ана Дауд
(75 минут)
на английском языке с субтитрами
Актриса Ана Дауд – свободно говорящая на четырех языках, бесстрашно делится со зрителями собственной трагической автобиографией, рассказать которую при помощи режиссера Дмитрия Акриша ее вдохновила Библия. Героиня Дауд прошла через насилие, аборт, угнетение, страх и теперь возвращается к событиям, которые перевернули ее жизнь, чтобы преодолеть эту травму при помощи искусства. Сексуальное насилие ведет героиню по пути анорексии и зависимости.
Преследуемая чувством стыда, героиня бежит от себя, меняя страны, города, языки. Постепенно виктимизация становится ее нормальным состоянием. Травма уничтожает чувство идентичности. По словам режиссера Дмитрия Акриша, «I'm woman» - театральное испытание, через которое стоит пройти каждому, чтобы исследовать неукротимый женский дух и заново прочувствовать, с какой силой бьется сердце в каждом из нас. По словам создателей, у этого спектакля есть важная социальная миссия: играя его по всему миру, создатели надеются искоренить насилие и торговлю людьми, оставить более здоровую почву для будущих поколений. Попытка создавать новые театральные пьесы, основанные на реальных историях о людях, думающих об одних и тех же проблемах в разных странах, создатели делают большую ставку на способность искусства исцелять.
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10 октября
19.00
Основная
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Réalités / Compagnie Ivan Morane (Франция, Париж)
Генри Миллер
«УЛЫБКА У ПОДНОЖИЯ ЛЕСТНИЦЫ» 12+
Режиссер Бенедикта Некай
Исполнитель Дени Лаван
Автор сценической версии Иван Моран
(70 минут без антракта)
на французском языке с субтитрами
«Улыбка у подножия лестницы» - один из любимых рассказов Генри Миллера, довольно-таки нехарактерный для его творчества и совсем не похожий по стилистике на знаменитый «Тропик Рака». Главный герой – одинокий, раздираемый противоречиями клоун, который пытается разобраться в себе, и волшебство цирковой вселенной становится неотделимым от поисков смысла жизни. Огюст рассказывает о своей жизни на манеже и о метаниях между двумя цирками. Стоя у подножия лестницы, ведущей в никуда, он улыбается нам и говорит о счастье и лишениях.
«Этот спектакль был бы не невозможен без невероятного Дени Лавана, которого я увидела сначала в спектакле Ивана Морана “Заставить аллигаторов танцевать под флейту Пана”, а потом в фильме Софи Блонди “Утренняя звезда”. В первом случае он играл писателя Луи-Фердинанда Селина, а во втором – клоуна, который приезжает вместе с бродячим цирком в захолустный городок на северном побережье Франции. Тогда передо мной и мелькнула тень Огюста».
Бенедикта Некай