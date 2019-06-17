Зеленский переезжает

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский поручил организовать перезд администрации президента. «Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет опенспейс, со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины», — сказал Богдан в интервью украинскому телеканалу. Отвечая на критику о дороговизне переезда, Богдан заявил, что можно продать старое здание администрации президента Украины.

В данный момент администрация президента Украины находится в центре Киева в здании, где раньше располагалось ЦК Компартии Украины. Ранее Зеленский в шутку жаловался на «старый офис с призраками коммунизма в шкафах» и предлагал перенести администрацию президента за черту города Киева «где нет пробок».