Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж с официальным визитом. Программа визита предусматривает встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, посещение Сената Франции и экскурсия по кампусу стартапов "Station F".

Вечером этого же дня Зеленский отправиться в Берлин, где на 18 июня запланирована его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Свой первый официальный визит Зеленский совершил в Брюссель, где встретился с руководством НАТО и ЕС и сделал ряд антироссийских заявлений.

Первая встреча Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоялась между первым и вторым туром президентских выборов на Украине по инициативе французского президента.