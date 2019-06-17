Ждет ли Германию «зеленый» канцлер

«Und grün des Lebens goldner Baum»

Давно остались в прошлом времена, когда в Германии смеялись над «зелеными», приходившими на заседания бундестага в майках, джинсах и стоптанных туфлях. Сейчас впору самим былым новичкам смеяться над коллегами из мейнстримовских партий. Партия «зеленых» впервые обошла в опросах правящий Христианско-демократический союз (CDU).

Согласно опросу социологической организации Forsa, проведенному в начале июня, «зеленые» прибавили 9% и довели свой рейтинг до 27%. У блока Меркель CDU/CSU рейтинг, напротив, снизился до 26%.

Мало того, лидер «зеленых» Роберт Хабек сейчас считается главным претендентом на пост федерального канцлера, который Ангела Меркель освободит не позднее осени 2021 года. По крайней мере, как показывают все те же опросы, у протеже Меркель, нового лидера CDU Аннегрет Крамп-Карренбауэр шансов против Хабека нет никаких – она уступает ему по рейтингу более чем вдвое.

Хабека предпочитают видеть канцлером 43% участников опроса социологического института Civey, проведенного на прошлой неделе, а фрау Крамп-Карренбауэр, которую немцы часто называют на американский манер АКК, лишь 21%. Популярность нового лидера христианских демократов значительно снизилась после целого ряда неудачных высказываний и заявлений.

По мере того, как само существование Большой коалиции ввиду крайней слабости и острейшего кризиса входящей в правительство Социал-демократической партии(SPD) все больше под вопросом, в прессе, на столичных улицах, в коридорах, лифтах и т.д. все больше разговоров о новом канцлере. Причем, в большинстве случаев называется имя не сменщицы Ангелы Меркель, а Роберта Хабека.

Идеалисты-прагматики

Больше всего боятся «зеленого» канцлера бизнесмены и инвесторы.

«"Зеленые" по прежнему считаются партией запретов, которая хочет руководить экономикой при помощи жестких правил и законов, — высказывает опасения и тревоги немецкого бизнеса главный экономист ING Germany Карстен Бржески. — С возглавляемым "зелеными" правительством бизнесу придется нелегко».

И все же страхи инвесторов, скорее всего, преувеличены. «Зеленые» уже давно не те фанатики, которые еще какие-нибудь пару десятилетий назад были готовы защищать окружающую среду самыми радикальными методами и средствами.

Сейчас это современная прагматичная политическая партия, которая научилась искать компромиссы и балансировать свои интересы между борьбой за сохранность окружающей среды и права животных и экономическими вопросами. Достаточно сказать, что в земле Баден-Вюртемберг, много лет считавшейся оплотом консерваторов, «зеленый» премьер Винфрид Кречман руководит правительством уже восемь лет.

До выборов, если правящая коалиция сумеет до них доработать, еще далеко, больше двух лет. Этой осенью «зеленых», впрочем, так же, как и их главных конкурентов – христианских демократов ждут сложные выборы в трех восточных землях. И нужно принимать во внимание, что эти выборы могут если не остановить, то хотя бы существенно замедлить рост популярности партии «зеленых, которая, кстати, носит не всеобщий характер. В Тюрингии и Саксонии они, к примеру, сейчас находятся только на пятом месте.