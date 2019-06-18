Банки как будто только этого и ждали

Вкладчики не внакладе

Несмотря на снижение ставки ЦБ РФ на последнем заседании руководства регулятора, российские кредитные организации не видят возможности для снижения ставок по выдаваемым ими потребительским кредитам. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на проведенный им опрос, поскольку решение ЦБ снизить ключевую ставку до 7,5% было ожидаемым, оно уже «учтено рынком». Для вкладчиков это хорошая новость. Тем, кто собирается взять кредит, оно особой радости не доставит, но и сильно огорчаться нет причин.

«Произошедшее снижение ставки ожидалось рынком» и ставки размещения и привлечения средств на финансовом рынке уже отражают это снижение, поэтому «банк не планирует значительных изменений в ставках по срочным вкладам и потребительским кредитам», — процитировал ТАСС пресс-службу Ситибанка.

Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта… уже заложено в текущих рыночных ставках по депозитам и кредитам», — сообщили агентству и Россельхозбанке, отметив, что ждут, вместе с рынком, «заявление регулятора о дальнейшем снижении ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров ЦБ». Вот оно-то, то есть перспектива, будет иметь «наибольшее значение». Сохранение ставок, по крайней мере по кредитам, информагентству подтвердили также в «Райффайзене», Почта банке и в Тинькофф (там теперь не любят называться банком, объясняя, что это не cool и т. п.).

Тихое снижение

Снижение кредитных ставок, в том числе по потребительским займам, уже происходит, возражает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Сбербанк ранее объявил о планах на 0,5-1% снизить ставки, и, считает эксперт, другие крупные банки также будут подтягиваться. Ставки снижаются не только по причине ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, но и благодаря снижению инфляции и инфляционных ожиданий. Так, к концу июня годовая инфляция упадёт ниже 5%, а к концу лета и вовсе может снизиться до 4,5%.

На этом фоне ипотечные ставки вновь закрепились ниже 10%, это абсолютно нормальный процесс в рыночной экономике, добавляет Нарек Авакян. В дальнейшем он ожидает как минимум однократного снижения ключевой ставки ЦБ, и на этом фоне ставки по кредитам продолжат снижаться. Об этом же говорит и снижение максимальных ставок по депозитам в топ-10 крупнейших банков страны — за последнюю неделю они упали на 10 б.п.

Берут же люди

Вообще, продолжает тему управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, снижение ключевой ставки дает экономике надежду на небольшое ускорение экономического роста. Кредиты станут чуть более доступными, в том числе для бизнеса. Заявления банков о том, что они «заранее понизили ставки, еще до решения по ключевой ставке» — это популизм, банки всегда в своих решениях по ставкам ориентируются на спрос, а знать, понизит ли ЦБ ставку или нет, заранее невозможно.

По мнению эксперта, для нашего регулятора не последним фактором при принятии решения по ключевой ставке является монетарная политика ФРС, которая тоже нацелена на снижение ставки. ЦБ старается сохранить некий оптимальный спрэд между ключевой ставкой и уровнем ставок в развитых странах, чтобы действия кэрри-трейдеров не пошли во вред экономике, например, не обрушили курс рубля.

Если переводить на русский фразу «снижение ставок по кредитам не планируется из-за очень высокой активности потребителей в части кредитования», то она будет звучать так: «зачем снижать ставку по кредитам, если и по текущей ставке берут?» — комментирует происходящее Илья Жарский. Спрос на кредиты высок, в том числе, и потому, что домохозяйства перекредитовываются, закрывают одни кредиты другими, рефинансируются, строят личные финансовые пирамиды из кредитов.

И снижение ставки регулятором — это, в том числе, попытка хотя бы немного ослабить напряжение в обществе, связанное с повышенной долговой нагрузкой. Банки могли бы и поддержать регулятора в этом общественно-полезном деле. Ипотечные кредиты вообще являются очень социально-значимым продуктом, жилье выступает и как главная ценность и как главная головная боль в связи с большой долей дохода, уходящей на платеж по ипотеке, заключает он.