Диетологи рассказали, как правильно питаться летом

Лето является самым благоприятным периодом для перехода на сбалансированное питание и, как результат, избавления от лишних килограмм, накопленных организмом за зиму, рассказал диетолог Елена Знахаренко.

Однако, по заявлению врача, главное, стараясь правильно питаться, не спровоцировать обострения хронических заболеваний, а для этого следует соблюдать ряд простых правил, рассказала Знахаренко.

Врач рекомендует, побольше включать в свой рацион нежирного мяса и свежесваренной рыбы. Также в меню в обязательном порядке должны присутствовать блюда и салаты из овощей.

А вот жиры животного происхождения лучше ограничить, поскольку они увеличивают нагрузку на сердце и сосуды особенно в жару. Также диетолог, советует ограничить в жару потребление белой муки и рафинированного сахара, а глюкозу получать исключительно из фруктов. В первой половине дня в свой рацион врач советует обязательно включать сезонные овощи и зелень, которые помогают избежать неприятностей с ЖКТ.

Также диетолог предлагает употреблять фрукты и овощи в пропорции 1 к 2 и в разные приемы пищи. Как вариант Захарченко предложила смешивать смузи из фруктов и зелени с высоким содержанием клетчатки.

Ранее врачи рассказали, что кофе в жару отрицательно сказывается на здоровье из-за своей способности выводить жидкость из организма.