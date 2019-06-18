Эксперт оценил планы Минэкономразвития изымать земли за неухоженность

Минэкономразвития России планирует изымать участки у нерадивых собственников, которые не соблюдают правила пожарной безопасности. Соответствующие поправки ведомство собирается внести в Земельный и Гражданский кодексы России, сообщается на сайте нормативных правовых актов.

Среди показаний к изъятию земли называются неухоженность земли, а также случаи, когда на участках скапливаются различного рода бытовые отходы.

Уточняется, что список будет постоянно корректироваться, а ответственность за состояние земли будут нести не только собственники и арендаторы, но и граждане, у которых земля находится в бессрочном и безвозмездном пользовании. Под особый контроль попадут собственники, которые находятся на стадии банкротства.

По мнению юриста по защите прав потребителей Марии Свиридовой, «эти изменения противоречат Конституции в том плане, что у нас частная собственность неприкосновенна».

Также юрист подчеркнула в беседе с Nation News, что из законопроекта не ясно, что будет считаться нарушением. В этой связи, документ нуждается в доработке, а также «проверке, насколько все меры противопожарной безопасности соблюдала местная администрация».