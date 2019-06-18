Фельдмаршалу Хафтару не удалось разрубить ливийский узел

Сейчас всем очевидно, что фельдмаршал Хафтар не может захватить Триполи, а премьер-министр Фаиз Сарадж не в состоянии отбросить его войска от города. Между тем, в результате наступления Ливийской национальной армии (LNA) под командованием Хафтара, начатого 4 апреля, погибло уже более семисот человек, среди которых немало и жителей Триполи. Наиболее логичный выход из создавшегося тупика – переговоры. Увы, соперники, по крайней мере, до последнего времени от них отказывались.

Халифа Хафтар настаивал на полном освобождении столицы Ливии от исламских радикалов, под которыми он подразумевал западные милиции, ставшие на сторону признанного международным сообществом Правительства согласия (GNA) под руководством Сараджа. Что касается Фаиза Сараджа, то он отказывался сесть за стол переговоров с фельдмаршалом, желающим объединить под своим началом всю страну, до тех пор, пока его войска не прекратят бои и не отойдут на позиции, занимаемые до начала наступления.

Первый шаг в урегулировании последней вспышки конфликта сделало все же GNA. Триполи призывает прекратить боевые действия и провести общенациональную конференцию мира, за которой до конца 2019 года должны последовать одновременные парламентские и президентские выборы.

«Мы объяснили международному сообществу, что Хафтар не может добиться успеха,- объяснил заместитель премьер-министра Ахмед Майтик, который недавно объехал Вашингтон, Рим и Лондон. - Наше послание дошло до США. Многие сторонники Хафтара за границей поняли, что он не в состоянии победить. Весь вопрос в том, готов ли Хафтар их слушать…»

В Триполи считают, что в Вашингтоне сложилось ошибочное представление о ситуации в Ливии. Речь идет о неожиданном кульбите Белого дома, в котором так же, как в большинстве европейских столиц продолжительное время фельдмаршала Хафтара не жаловали. Сразу после начала наступления LNA на Триполи госсекретарь Майк Помпео в ультимативной форме потребовал у Хафтара прекратить операцию.

Однако через считанные дни после этого жесткого заявления президент Трамп позвонил фельдмаршалу и похвалил его за энергичную борьбу с исламскими боевиками. Разворот на 180 градусов и фактическая дезавуация главы внешнеполитического ведомства США объясняются уговорами зарубежных сторонников Хафтара: президента Египта Сиси, приезжавшего в начале апреля в Вашингтон с рабочим визитом, и звонком накануне наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммада Заида бен Нахайяна (МБЗ), к мнению и советам которого Трамп прислушивается.

Примеру «старшего брата» последовали европейские союзники США. Когда Сарадж отправился в Рим, Париж, Лондон и Берлин за поддержкой, его ждал очень неприятный сюрприз. Вслед за Трампом, лидеры Италии, Франции, Великобритании и Германии сменили гнев на милость по отношению к фельдмаршалу Хафтару. В беседах с гостем из Ливии они соглашались с необходимостью прекращения огня в Триполи, но фактически уклонились от оказания конкретного давления на Хафтара с целью заставить его прекратить наступление.

Халифа Хафтар был в одном шаге от победы. Арабские союзники обеспечили ему поддержку на международной арене. Теперь никто не мешал ему взять столицу и через несколько месяцев стать лидером всей Ливии. Однако тут-то и выяснилось, что прогнозы о его легкой победе над GNA все-таки провалились.

Очевидно, аналитики и политологи переоценили силу его войск и недооценили силу войск, поддерживающих премьера Сараджа. Как бы то ни было, через два месяца после начала наступления стало очевидно, что LNA не может взять Триполи, что каждый день боев уносит все новые человеческие жизни и что переговоры - единственный выход из тупика.

Очевидно, Халифе Хафтару все же придется встречаться с Фаизом Сараджем. Фельдмаршал все еще продолжает считать, что перевес на его стороне, но так не считают его ближайшие союзники: Египет и ОАЭ. К тому же, сейчас вновь изменилась обстановка на международной арене. В Белом доме вновь поменяли позицию. В фаворе там опять GNA во главе с премьером Сараджем. Хафтар, хотя и продолжает оставаться в глазах Дональда Трампа борцом с международным терроризмом и экстремизмом, но уже не является безоговорочным фаворитом. По крайней мере, Совет безопасности ООН безоговорочно подтвердил необходимость прекращения огня в Триполи и его окрестностях.

В мирный план GNA, объявленный на днях Фаизом Сараджем, входит создание национальной комиссии примирения, которая амнистирует всех участников гражданской войны, кроме тех, кто совершил военные преступления или преступления против человечности. Что касается конференции, то ее Сарадж предлагает провести под эгидой ООН. Кстати, проведение примерно такой же конференции под эгидой ООН в апреле сорвало наступление Хафтара на Триполи.