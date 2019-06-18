Ford Transit: почему так популярен

Исходя из версии, авто может иметь задний, передний либо полный привод.

Новый автобус Ford Transit – стильная автомашина, хотя дизайн фургона в значительной мере определяется соображениями функциональности: чтобы увеличить полезный объем кузова, производитель сделал его боковые панели вертикальными. Габариты новой модели близки к габаритам более дорогостоящих аналогов, включая Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter.

Для облегчения возможности маневрировать в тесноте и компенсации увеличившейся длины передок округлили. Для минимизации вреда от легких столкновений фары приподняты над бампером, а «по кругу» пущена ударопрочная пластмасса.

Габариты грузового отсека позволяют перевозить четыре европалеты. Если у автомобилей предшествующего поколения проем сдвижной двери составлял 1275 миллиметров, то у новой модели он возрос до 1300 миллиметров. Задние двери, как и раньше, способны открываться на угол до двухсот семидесяти градусов.

Стенки кузова отделаны листами фанеры, которые при необходимости можно без особых усилий заменить. Проушины фиксации груза вынесены на стенки кузова – при погрузке проще пользоваться ровным полом с покрытием из жесткой пластмассы, которое к тому же легко отмывается.

Интерьер переднего отдела Ford Transit реализован в таком же стиле, какой используется в легковых автомобилях Ford, а приборы и руль полностью копируют устройство легковых моделей. При этом посадка водителя является высокой, как и положено на грузовике. Зато даже на самых дешевых версиях предусмотрены обогрев и регулировка сиденья по восьми параметрам. Движение руля может осуществляться как по по вылету, так и по наклону.

При погрузке европалет в высокий и широкий проем можно пользоваться вилочным погрузчиком без каких-либо ограничений в маневрах.

Стоимость новой модели Transit Ford Transit немного меньше, чем у предшественника. Минимальная цена составляет 1,26 млн руб. Причем стоимость обслуживания не изменилась, как и межсервисный интервал – двадцать тысяч километров или один год. Вдобавок предусмотрена гарантия на два года без ограничения пробега, что в сочетании с большим количеством доступных модификаций придает автомобилю Ford Transit высокую привлекательность.