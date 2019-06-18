Гисметео, прогноз погоды на выходные: в Россию возвращается жара

Время климатического безвластия, когда температурные показатели на большей части Русской равнины были нестабильными, а жителей многих российских регионов в прямом смысле бросало то в жар, то в холод – подходит к концу. По прогнозу синоптиков Гимсметео, уже к концу недели на территории Европейской России установится жаркая погода, преимущественно без осадков.

Погода на выходные в Центральном федеральном округе

В Ярославской области пока плюс 24-26, ночью всего 12 выше нуля. Но уже в ночь на четверг, 20 июня тёплый фронт накроет регион, повысив ночную температуру воздуха до плюс 20-21. Днём будет – 26-28. Пик жары придётся на субботу, 22 июня. В это день даже в тени прогнозируется 29-30.

Во Владимирскую область летний зной также вернётся в четверг. А в выходные здесь, по прогнозу Гисметео, будет плюс 30-32, при переменной облачности осадков не ожидается. Похожая погода в предстоящий уикенд в Рязанской, Тульской и Калужской областях. При атмосферном давлении 745-747 мм ртутного столба и относительной влажности воздуха 65-70% в субботу воздух на территории этих регионах прогреется до плюс 32. На солнце же будет не меньше 38-40 градусов.

В Смоленской и Тверской областях к концу недели будет не так жарко. Так, в субботу, здесь плюс 26-27, облачно с прояснениями. В воскресенье, 23 июня станет свежее, в ночные часы – плюс 13-15, днём – плюс 23-24. Возможны кратковременные осадки.

Гисметео. Прогноз погоды на выходные в Москве и Петербурге

В Санкт-Петербурге по прогнозу Гисметео, жара на этой неделе надолго не задержится. В четверг здесь ещё будет жарко (18-21 – ночью и 27-29 – днём.) После чего холодный атмосферный фронт вытеснит тёплые воздушные массы за пределы Ленинградской области. В субботу, 22 июня, в Северной столице прогнозируется несильный дождь и плюс 20-22. Кроме того, ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 10-12 метров в секунду. В воскресенье, 23 июня, будет солнечно, без осадков и почти безветренно. Но термометры больше 21 градусов днём точно не покажут. С наступление темноты похолодает до плюс 10-11.

А вот москвичи могут смело готовится к на дачным выходным. Согласно прогнозу погоды Гисметео, на этой неделе в столице и её пригородах каждый последующий день будет теплее предыдущего, поэтому к субботе воздух в регионе прогреется до плюс 28-30. В воскресенье, жара совсем немного спадёт – на 1-2 градуса.

Так что, температурный фон на предстоящий уикенд будет всё равно выше средних климатических показателей за последние 10 лет. Зато, атмосферное давление в выходные останется на уровне, близком к климатической норме – 746-748 мм ртутного столба. А это в свою очередь приведёт к почти полному отсутствию ветра, скорость которого не превысит 3-5 метров в секунду, что создаст ощущение невыносимой, удушающей жары.