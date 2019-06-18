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Госдума РФ приняла закон о приостановке ДРСМД

Москва, 18.06.2019
  • Госдума РФ приняла закон о приостановке ДРСМД

Ярослав Чингаев/ТАСС

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании приняли закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее соответствующий законопроект внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. В соответствии с этим документом, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом закон содержит всего три статьи. Первая из них предписывает приостановить действие Договора, вторая говорит о том, что вопросы возобновления действия Договора принимает глава государства. В третьей статье отмечается, что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования в СМИ.

Наша справка

Согласно Договору, который в 1987 году подписали президент СССР Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган, страны должны уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования данного диапазона, а также не производить и не испытывать их.

В октябре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из Договора, из-за имеющихся со стороны РФ нарушений его условий. В декабре того же года тогдашний глава Госдепа Майк Помпео выдвинул Москве ультиматум, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая якобы нарушает ДРСМД. В ответ на это российская сторона обратила внимание на то, что дальность данной ракеты не превышает установленных ограничений.

В начале февраля 2019 года Трамп заявил, что США приостанавливает участие в ДРСМД и выйдет из договора через 6 месяцев, если РФ не вернётся к его соблюдению. 30 мая 2019 года Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного с США.

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