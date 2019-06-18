Вход/Регистрация Подписка

Индия подняла перчатку Трампа

Москва, 18.06.2019
У Соединенных Штатах открылся новый фронт в торговых войнах, которые ведет администрация Дональда Трампа
#Торговые войны
#Мир
#Международная конкуренция
#Индия
#Экономика
  • Индия подняла перчатку Трампа

К торговой войне с китайским драконом Трамп добавил тарифную баталию с индийским слоном

Expert Ural

Все больше складывается впечатление, что американский президент задался целью объявить торговую войну всему миру. В ответ на протекционистские меры Вашингтона и введение новых тарифов или повышение уже существующих страны, подвергающиеся «агрессии» США, отвечают аналогичным введением тарифов и пошлин на американские товары.

В воскресенье, 16 июня, в Дели объявлено о повышении индийским правительством уже имеющихся тарифов и введении новых тарифов в общей сложности на 28 американских товаров. В «черный» список попали яблоки, выращенные американскими фермерами, на которые введены 70-процентные тарифы; а также такие сельскохозяйственные продукты, как миндаль, чечевица, и ряд химических товаров.

Несмотря на то, что о вводе тарифов в воскресенье было объявлено лишь накануне, в субботу, назвать неожиданным решение Министерства финансов Индии нельзя, потому что о намерении ввести тарифы индийские власти объявили еще год назад. Так же, как во всех остальных случаях введения тарифов и пошлин на американские товары и продукты другими странами, это зеркальный ответ на аналогичные действия американской стороны. То есть торговые войны США всегда, или в подавляющем большинстве случаев, начинают первыми.

Что касается Индии, то введение тарифов – ответная мера на введение Вашингтоном в 2018 году пошлин на индийские сталь и алюминий. Дели несколько раз откладывал введение своих тарифов в надежде, что переговоры с американской стороной дадут хоть какой-то результат.

В заявлении о введении тарифов ничего не говорится о конкретных цифрах. Однако ранее Дели сообщил Всемирной торговой организации (ВТО), что планирует ввести тарифы и пошлины примерно на 241 млн долларов.

Конечно, четверть миллиона - незначительные деньги в сравнении с многомиллиардными суммами, фигурирующими в торговой войне, скажем, между США и КНР. Да и в сравнении с товарооборотом между США и Индией, который с учетом сферы услуг достигает почти 142 млрд долларов в год, это тоже сущая безделица. Но здесь, как говорится, важен принцип. Можно сказать, что все еще впереди и что времени наверстать упущенное в количестве нолей будет предостаточно.

В начале месяца отношения Дели с Вашингтоном еще больше испортились. В Индии, как нетрудно догадаться, не понравилось, что страну исключили из торговой программы, в которой участвуют страны, имеющие преференции. В прошлом году по этой программе в список облагаемых американскими тарифами товаров не вошли поставки, в общей сложности, более чем на 6 млрд долларов.

Одним из главных обещаний Дональда Трампа перед выборами было уменьшение торгового дефицита США. В мае Вашингтон увеличил тарифы на китайские товары с 10 до 25%, на общую сумму 200 млрд долларов. Кроме этого, Белый дом угрожает Пекину тарифами и пошлинами еще на 300 миллиардов. При этом на администрацию не действуют предупреждения американских бизнесменов об ущербе, который понесет от повышения старых и введения новых тарифов экономика США.

Что касается Индии, то у нее в торговле с Америкой профицит относительно небольшой. По данным американской администрации, США импортировали индийских товаров в 2018 году на 54 млрд долларов, а экспортировали в Индию – на 33.

Президент Трамп неоднократно ругал индийские тарифы на такие американские товары, как мотоциклы и виски. Он решил отменить торговые преференции для Дели после многочисленных жалоб американских фермеров и производителей медицинского оборудования. Введение индийских тарифов на эти товары крайне негативно отразилось на их экспорте.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама