Индия подняла перчатку Трампа

Все больше складывается впечатление, что американский президент задался целью объявить торговую войну всему миру. В ответ на протекционистские меры Вашингтона и введение новых тарифов или повышение уже существующих страны, подвергающиеся «агрессии» США, отвечают аналогичным введением тарифов и пошлин на американские товары.

В воскресенье, 16 июня, в Дели объявлено о повышении индийским правительством уже имеющихся тарифов и введении новых тарифов в общей сложности на 28 американских товаров. В «черный» список попали яблоки, выращенные американскими фермерами, на которые введены 70-процентные тарифы; а также такие сельскохозяйственные продукты, как миндаль, чечевица, и ряд химических товаров.

Несмотря на то, что о вводе тарифов в воскресенье было объявлено лишь накануне, в субботу, назвать неожиданным решение Министерства финансов Индии нельзя, потому что о намерении ввести тарифы индийские власти объявили еще год назад. Так же, как во всех остальных случаях введения тарифов и пошлин на американские товары и продукты другими странами, это зеркальный ответ на аналогичные действия американской стороны. То есть торговые войны США всегда, или в подавляющем большинстве случаев, начинают первыми.

Что касается Индии, то введение тарифов – ответная мера на введение Вашингтоном в 2018 году пошлин на индийские сталь и алюминий. Дели несколько раз откладывал введение своих тарифов в надежде, что переговоры с американской стороной дадут хоть какой-то результат.

В заявлении о введении тарифов ничего не говорится о конкретных цифрах. Однако ранее Дели сообщил Всемирной торговой организации (ВТО), что планирует ввести тарифы и пошлины примерно на 241 млн долларов.

Конечно, четверть миллиона - незначительные деньги в сравнении с многомиллиардными суммами, фигурирующими в торговой войне, скажем, между США и КНР. Да и в сравнении с товарооборотом между США и Индией, который с учетом сферы услуг достигает почти 142 млрд долларов в год, это тоже сущая безделица. Но здесь, как говорится, важен принцип. Можно сказать, что все еще впереди и что времени наверстать упущенное в количестве нолей будет предостаточно.

В начале месяца отношения Дели с Вашингтоном еще больше испортились. В Индии, как нетрудно догадаться, не понравилось, что страну исключили из торговой программы, в которой участвуют страны, имеющие преференции. В прошлом году по этой программе в список облагаемых американскими тарифами товаров не вошли поставки, в общей сложности, более чем на 6 млрд долларов.

Одним из главных обещаний Дональда Трампа перед выборами было уменьшение торгового дефицита США. В мае Вашингтон увеличил тарифы на китайские товары с 10 до 25%, на общую сумму 200 млрд долларов. Кроме этого, Белый дом угрожает Пекину тарифами и пошлинами еще на 300 миллиардов. При этом на администрацию не действуют предупреждения американских бизнесменов об ущербе, который понесет от повышения старых и введения новых тарифов экономика США.

Что касается Индии, то у нее в торговле с Америкой профицит относительно небольшой. По данным американской администрации, США импортировали индийских товаров в 2018 году на 54 млрд долларов, а экспортировали в Индию – на 33.

Президент Трамп неоднократно ругал индийские тарифы на такие американские товары, как мотоциклы и виски. Он решил отменить торговые преференции для Дели после многочисленных жалоб американских фермеров и производителей медицинского оборудования. Введение индийских тарифов на эти товары крайне негативно отразилось на их экспорте.