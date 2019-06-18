Иностранцы стоят в очереди за ОФЗ

О рекордном уровне вложений нерезидентов в сообщил Банк России в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Теперь займ российских налогоплательщиков у иностранцев достигает почти 2,5 трлн рублей. Рвение последних в покупке бумаг чуть остыло лишь к концу мая.

«Объем размещения ОФЗ в мае составил 376 млрд рублей по номиналу», — сообщает ЦБ. В апреле было побольше, 404 млрд. Нерезиденты выкупили 40%, а в целом, на биржевом и внебиржевом рынках вложили в российский долг 217 млрд рублей.

35% ОФЗ купили «системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% – другие банки». «Вложения [нерезидентов] обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей", — говорится также в обзоре ЦБ РФ.

Столь высокий ажиотаж в мае был связан с ожидаемым понижением ключевой ставки ЦБ РФ в июне до 7,5%, что уменьшит купоны по новым выпускам облигаций, полагает портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Помимо этого, Минфин выполнил план по привлечению инвестиций, в связи с чем вряд ли предложил бы премию к рынку на аукционах в июне. Немаловажным фактором также выступило снижение санкционных рисков.

В августе 2018 года США анонсировали санкции на российский госдолг, но уже в апреле текущего года ряд американских политиков высказались об «усталости» от антироссийских санкций. Более того, фокус американской политики сместился на торговое противостояние с Китаем. В дальнейшем, считает эксперт, операции carry-trade также сохранят свою актуальность в свете ожидаемого понижения ставки ФРС США впервые с 2008 года.

Повышенный спрос нерезидентов на ОФЗ вызван двумя основными факторами, указывает, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Гайворонский. Во-первых, это сильная долговая позиции России в сравнении с EM (развивающимися рынками) в целом. В условиях нарастания торговых войн и эскалации геополитической напряженности спрос инвесторов на риск становится более избирательным.

Россия на этом фоне выглядит привлекательно благодаря профицитному текущему счету и бюджету, а также низкой долговой нагрузке по отношению к ВВП, которая, более того, покрывается золотовалютными резервами, вплотную подобравшимися к 500 млрд долларов. Даже нахождение страны под санкциями в таком свете приобретает некоторый позитивный оттенок: экономика существует в рамках ряда ограничений, как на импорт, так и на экспорт, поэтому нарастание протекционизма в мире не станет для страны шоком.

Во-вторых, продолжает эксперт, за последние месяцы мы наблюдали значительное изменение ожиданий относительно траектории изменения ключевой ставки ЦБ. Инфляция замедляется гораздо быстрее ожиданий, как регулятора, так и Минэкономразвития, эффект НДС оказался менее значительным, чем ожидало большинство аналитиков. Этот факт подчеркивается и в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора: регулятор отмечает, что к концу мая ожидания по величине ставки на конец 2019 года снизились в среднем на 25 б.п. Более того, на данный момент тенденция корректировке ожиданий продолжается, к текущему моменту они приближаются к 7% по ставке на конец года.

Вместе со стабильным рублем (по данным Reuters российская валюта демонстрирует лучшую динамику среди 36 основных валют с начала года) это возродило кэрри-трейд, хорошо нам знакомый по 2017 году. Западные портфельные инвесторы вкладывают капитал в ОФЗ, преимущественно длительностью 5-8 лет, в расчете получить дополнительную прибыль от снижения их доходностей вслед за ставкой банка России.

Учитывая, что последнее заседания ЦБ прошло в более мягких тонах, чем ожидал рынок, прогнозы по ставке могут еще скорректироваться, а кэрри-трейдеры получили подтверждение того, что июньское снижение не разовый факт, а начало цикла, говорит Гайворонский. Это создаст почву для сохранения повышенного интереса к ОФЗ со стороны нерезидентов еще некоторое время. А доходности гособлигаций вдоль кривой могут снизиться еще на 25-30 б.п. в отсутствии внешних шоков.

Однако из-за перевыполнения плана, добавляет аналитик, Минфин будет пытаться «продавливать» рынок по доходности, размещать не самые привлекательные бумаги, а на некоторые выпуски введет лимиты, отмененные в феврале. Поэтому рекордных результатов апреля-мая мы можем еще долго не увидеть.

Тем не менее, уверен Денис Иконников, понижение ставки ФРС США ожидается на заседании в июле. А в связи со снижением ставки ФРС привлекательность американских облигаций будет снижаться, поскольку уменьшится доходность. На этом фоне зарубежные инвесторы будут проявлять интерес к российским облигациям, доходность по которым значительно выше.