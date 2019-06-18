Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Москва, 18.06.2019
  • Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара упал к рублю ниже отметки 64 впервые с 24 апреля 2019 года. Произошло это на фоне поступающих новостей о том, что глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин всё-таки проведут расширенную встречу на саммите G20 в японской Осаке.

Настоящим катализатором к резкому снижению курса доллара стал твит американского лидера, который в своём микроблоге сообщил, что у него был «хороший телефонный разговор с китайским президентом Си».

«На следующей неделе у нас состоится расширенная встреча на Большой двадцатке в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи», - написал Трамп.

Появление этого сообщения спровоцировало заметный рост рискованных активов. Курс рубля пробил важную психологическую отметку 64 руб., иена подешевела, фондовый индекс S&P 500 взлетел сразу на 1.5%, а нефть подорожала примерно на 1 долл.

При этом весь сегодняшний день пара доллар/рубль плавала в тихой гавани, а курс доллара к рублю на торгах Московской биржи составлял 64,31 – примерно столько же, что и при закрытии торгов в понедельник. Курс евро снижается к 17.30 мск на 58 копеек - до 71.58 руб.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    3. Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
      Гисметео, прогноз погоды на неделю: синоптики вынесли новый вердикт
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама