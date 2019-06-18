Курс доллара: рубль резко отреагировал на новости из США

Курс доллара упал к рублю ниже отметки 64 впервые с 24 апреля 2019 года. Произошло это на фоне поступающих новостей о том, что глава Белого дома Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин всё-таки проведут расширенную встречу на саммите G20 в японской Осаке.

Настоящим катализатором к резкому снижению курса доллара стал твит американского лидера, который в своём микроблоге сообщил, что у него был «хороший телефонный разговор с китайским президентом Си».

«На следующей неделе у нас состоится расширенная встреча на Большой двадцатке в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи», - написал Трамп.

Появление этого сообщения спровоцировало заметный рост рискованных активов. Курс рубля пробил важную психологическую отметку 64 руб., иена подешевела, фондовый индекс S&P 500 взлетел сразу на 1.5%, а нефть подорожала примерно на 1 долл.

При этом весь сегодняшний день пара доллар/рубль плавала в тихой гавани, а курс доллара к рублю на торгах Московской биржи составлял 64,31 – примерно столько же, что и при закрытии торгов в понедельник. Курс евро снижается к 17.30 мск на 58 копеек - до 71.58 руб.