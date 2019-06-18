Мишель Платини вновь получил «красную карточку»

Почему это могло произойти

Французская полиция задержала экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини. Звезда французского футбола подозревается в причастности к коррупции в вопросе выбора места проведения чемпионат мира по футболу 2022 года. Позже появилось сообщение, что Платини переведен из статуса подозреваемого в свидетели. Тем не менее, по данным на вечер вторника, 18 июня он, как сообщают информационные агентства, остается под стражей, и не известно, сколь долго это продлится.

По информации французской прессы, Софи Дион — экс-советник бывшего президента Франции Николя Саркози, а так же бывший министр внутренних дел Франции Клод Геат, находятся в статусе «свободных подозреваемых» по этому делу.

Претендентами на проведение чемпионата были Австралия, США, Южная Корея, Япония и Катар. В 2010 году Международная федерация футбола (FIFA) под руководством Йозефа Блаттера выбрала Катар для проведения мундиаля. Катар с небольшим перевесом обошел США в финале отбора и с тех пор американцы затаили обиду на руководство FIFA. Федеральное бюро расследований США добилось от швейцарских правоохранительных органов (штаб-квартира FIFA находится в Цюрихе) начала проведения расследования в отношении чиновников Международной федерации футбола.

27 мая 2015 года швейцарская полиция арестовала нескольких чиновников FIFA, а американцы провели обыски в конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Арестованным предъявили обвинения в коррупции, мошенничестве и отмывании денег в течение последней четверти века. Участие американцев в расследовании деятельности FIFA с формальной точки зрения объяснялось тем, что футбольные функционеры использовали банковскую систему США и американский доллар.

Чем это уже заканчивалось

В отношении президента FIFA Йозефа Блаттера и президента UEFA Мишеля Платини доказательств уголовных преступлений не было получено. Более того Йозеф Блаттер 29 мая 2015 (через два дня после арестов чиновников FIFA) был переизбран главой FIFA. Однако после перевыборов Блаттер пробыл в должности лишь четыре дня и 2 июня 2015 года объявил о своей отставке и стал исполняющим обязанности главы FIFA до внеочередных выборов.

Можно предположить, что несмотря на отсутствие доказательств о коррупции Блаттера, ему поставили ультиматум – либо отставка, либо правоохранители вывернут наизнанку его жизнь и жизнь окружающих его людей. В мае 2015 году Мишель Платини так же выступал за отставку Блаттера. Платини был заинтересован в усилении роли возглавляемой им UEFA и, возможно, помышлял о руководстве мировым футболом.

В сентябре 2015 года прокуратура Швейцарии возбудила дела в отношении Йозефа Блаттера по статьям о преступной халатности и хищении. Поводом стал перевод в 2011 году двух миллионов швейцарских франков от FIFA Мишелю Платини.

В октябре 2015 года Следственная палата комитета по этике ФИФА отстранила Блаттера и Платини на 90 дней от их должностей, в октябре того же года увеличив срок отстранения до восьми лет. К настоящему моменту следствие закончилось ничем – Платини получил эти деньги вполне законно, за выполненную работу на FIFA.

Решение Следственной палаты комитета FIFA по этике было продиктовано прежде всего политическими соображениями. Если некоторые функционеры FIFA и UEFA были замешены в коррупции, то руководители футбольных союзов, несмотря на собственную невиновность, обязаны были понести ответственность. Кроме того, можно сказать, что FIFA и UEFA приносили своих руководителей в жертву американцам, надеясь получить прощение за «неправильный выбор» хозяина чемпионата 2020 года и ожидая прекращения репрессий.

Казалось, что все позади

По прошествии четырех лет стало казаться, что американским и швейцарским правоохранителям нечего предъявить Блаттеру и Платини. Однако в марте 2019 года «катарское дело» вновь ожило - британская газета The Sunday Times опубликовала расследование, в основе которого факт перечисления Катарской телекомпанией Al-Jazeera в адрес ФИФА примерна 880 млн долларов. Платеж был сделан за право транслировать футбольные соревнования, но The Sunday Times считает, что в этом платеже содержалась взятка за выбор Катара хозяином чемпионата.

Слухи же о причастности Николя Саркози к победе Катара при выборе места проведения Чемпионата мира 2020 так же появились давно. В 2011 году фонд Qatar Sports Investments купил 70% акций французского футбольного клубы Пари Сен-Жермен, что и подается как взятка, данная катарцами Саркози. Одна из версий подоплеки этих событий может быть представлена таким образом: погром организаций мирового футбола, учиненный американцами из-за упущенного чемпионата 2020, превращается в настоящую «охоту на ведьм» и перекинулся на европейские политические элиты.