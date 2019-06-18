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Навстречу шестому поколению

Москва, 18.06.2019
Испания решила присоединиться к франко-германской программе FCAS, которая предусматривает создание интегрированной системы воздушной безопасности с использованием искусственного интеллекта. Нового истребителя, проще говоря, только теперь к нему еще много чего прилагается, и в воздухе, и в космосе. Между прочим, он объявлен «самым важным шагом» к суверенитету Европы. А то говорили, что время суверенитетов, особенно построенных на силе, прошло.
#Алексей Хазбиев
#Авиация
#Вооружения
#Технологии
#Мир
#Из жизни Евросоюза
  • Навстречу шестому поколению

Истребитель будущего это не только сам самолет, но и целый ряд летательных аппаратов в воздухе и в космосе

AIRBUS

На авиасалоне в Ле Бурже глава французской корпорации Dassault Aviation Эрик Траппье представил полноразмерный макет нового европейского истребителя шестого поколения – он создается Францией и Германией в рамках программы «Воздушная боевая система будущего» (Future Combat Air System, FCAS). Уже известно, что реализация этого проекта займет как минимум двадцать лет и обойдется почти в восемь миллиардов евро.

Такая внушительная сумма объяснятся тем, что помимо самого самолета участникам проекта предстоит разработать целую систему интегрированной воздушной безопасности с использованием искусственного интеллекта, которая среди прочего будет включать в себя еще и спутники, а также разведывательные и ударные беспилотные аппараты — все они должны работать в единой информационной среде.

Напомним, что еще в начале февраля этого года в Париже глава Бундесвера Урсула фон дер Ляйен и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подписали первый контракт с Dassault Aviation и Airbus Group на проведение научно-исследовательских работ по программе FCAS. Согласно этому документу уже к 2020 году им предстоит разработать концепцию прототипа нового самолета и всей системы целиком. На эти цели потребуется 65 млн евро – эти инвестиции Франция и Германия профинансируют на паритетных началах.

Но это еще не все. Не секрет, что едва ли не самая главная система нового истребителя – двигатель, способный обеспечить самолету сверхзвуковую крейсерскую скорость. Его обе страны также приняли решение разрабатывать вместе.

Этим займется французская группа Safran и ее германский партнер -- MTU Aero Engines. Причем первую скрипку в новом альянсе будут играть именно французы. Так, Safran не только создаст камеру сгорания, турбину высокого давления и форсажную камеру, но и будет отвечать за интеграцию всей силовой установки на новый истребитель. Тогда как MTU Aero Engines должна будет изготовить менее высокотехнологичные детали – турбину низкого давления и компрессоры.

Заметим, что такое разделение работ уже стало причиной недовольства со стороны некоторых депутатов бундестага, которые посчитали, что «Германия в программе FCAS может оказаться в роли младшего партнера», а французы не только возглавят весь проект, но и обеспечат самыми выгодными заказами свои национальные компании. И лишь специальные разъяснения руководства Airbus Group вроде бы позволили эти опасения развеять. Там, в частности сообщили, что наряду с Dassault Aviation программой будет руководить топ-менеджмент подразделения Airbus Defence & Space, штаб-квартира которой находится в городе Оттенбург, недалеко от Мюнхена. Причем как минимум 40% персонала этой структуры работает в Германии, тогда как во Франции всего около 22%.

Но на самом деле споры о том, кто будет играть первую скрипку в проекте «Воздушная боевая система будущего» могли продолжаться еще очень долго, если бы к программе не решила присоединиться Испания. Министр обороны этой страны Маргарита Роблес прямо на Ле Бурже подписала соглашение об участии Мадрида в проекте FCAS. «Наша страна будет равноправным технологическим и финансовым партнером этой программы, которая заложит основу для обновления нынешнего парка европейских истребителей к 2040 году. А ее доля составит ровно одну треть», — сообщила госпожа Роблес.

Заметим, что присоединение Испании не только позволит французам и немцам сократить свои расходы на этот проект, но и значительно расширит рынок сбыта новых истребителей. По самым приблизительным оценкам суммарные потребности Франции и Германии в самолетах шестого поколения оценивались примерно в 300 единиц. И этого количества с трудом хватало для того, чтобы уверенно приступить к практической реализации проекта. Но сейчас с учетом 60-70 машин для ВВС Испании вся программа FCAS дефицита в стартовых заказах испытывать уже точно не будет.

«Тот прогресс, который мы достигли по проекту FCAS в последние месяцы не может не воодушевлять. Это самый важный и решительный шаг в строительстве суверенитета всей Европы», — заявил Эрик Траппье. А исполнительный директор Airbus Defence & Space Дирк Хок выразил уверенность, что после того как новый самолет будет создан, он не только пополнит парки ВВС европейских стран, но и сможет составить достойную конкуренцию всем истребителям последнего поколения, которые только разрабатываются в мире.

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