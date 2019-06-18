Назначен новый посол США на Украине

Временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, занимавший должность посла США на Украине с 2006 по 2009 год. Всего две недели назад -

31 мая этого года временным поверенным в делах США на Украине была назначена Кристина Квин. В мае этого года чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович была в экстренном порядке отозвана в США за несколько месяце до окончания своей каденции. Назначенная на должность посла еще президентом США Бараком Обамой Мари Йованович оказалась в эпицентре громкого скандала. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в препятствовании расследованию в отношении лиц, причастных к «сливу компромата» на экс-руководителя предвыборного штаба Пола Манафорта.