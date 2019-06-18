«Нормандский формат» вернут в июле

В Берлине прошли переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. На совместной пресс-конференции по их итогам Зеленский объявил о подготовке к встрече в «нормандском формате».

«Для меня главный вопрос - прекращение войны. Обсуждались даты после парламентских выборов в Украине. Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча состоится в июле» - заявил он.

Ангела Меркель заверила, что она и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят провести встречу в «нормандском формате» как можно быстрее, а встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» пройдет 12 июля.