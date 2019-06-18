Обзор топ-моделей ноутбуков от ASUS

Ниже приведено описание нескольких лучших ноутбуков asus по показателю стоимость-качество.

Asus X751SA-TY124D сочетает в себе изящество с высокой прочностью. Корпус имеет прекрасное качество сборки и привлекательный вид. Его верхняя часть является рифленой и матовой, благодаря чему исключаются проблемы со следами от пальцев. Данная модель имеет и другие достоинства:

IPS-матрица диаметром 17,3 дюйма с антибликовым покрытием. В отличие от старых дисплеев, искажения цвета отсутствуют.

Клавиатура с высокой чувствительностью и быстрой обратной связью. Она удобна для печатания текста и игр.

Чипсет Intel Graphics обеспечивает полную пригодность ноутбука для игр с высокими требованиями к производительности.

Емкость аккумулятора составляет 37 Втч.

Включение осуществляется за несколько секунд.

Главный недостаток устройства – весьма ощутимая масса, которая составляет 2,8 килограмма.

Asus X541SA-XO056D – качественный недорогой ноутбук с пластмассовым корпусом, имеющим вид матового алюминия. Главные особенности устройства:

Крышка прогибается под давлением пальца, однако этот недостаток можно объяснить доступной стоимостью ноутбука.

Масса девайса составляет два килограмма, толщина – двадцать смь миллиметров.

Слева находятся видеовыходы, гнезда USB и порт Ethernet.

Тачпад обладает плавностью и прочностью.

Объем оперативной памяти составляет четыре гигабайта, объем жесткого диска – один терабайт.

Продолжительности автономной работы хватает для выполнения большей части стандартных задач в течение всего дня. Однако при непрерывных играх заряда аккумулятора хватает примерно на четыре часа.

Asus X541SA-XO055D подходит для пользователей, которым нужен надежный ноутбук в самом низком ценовом диапазоне. Помимо привлекательного внешнего вида, устройство имеет следующие особенности: