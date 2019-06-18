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Обзор топ-моделей ноутбуков от ASUS

Москва, 18.06.2019
Среди всех ноутбуков ASUS одной из наиболее удачных является серия X. Она включает в себя доступные устройства и рассчитана на многофункциональность.
#PressRelease

Ниже приведено описание нескольких лучших ноутбуков asus по показателю стоимость-качество.

Asus X751SA-TY124D сочетает в себе изящество с высокой прочностью. Корпус имеет прекрасное качество сборки и привлекательный вид. Его верхняя часть является рифленой и матовой, благодаря чему исключаются проблемы со следами от пальцев. Данная модель имеет и другие достоинства:

  • IPS-матрица диаметром 17,3 дюйма с антибликовым покрытием. В отличие от старых дисплеев, искажения цвета отсутствуют.
  • Клавиатура с высокой чувствительностью и быстрой обратной связью. Она удобна для печатания текста и игр.
  • Чипсет Intel Graphics обеспечивает полную пригодность ноутбука для игр с высокими требованиями к производительности.
  • Емкость аккумулятора составляет 37 Втч.
  • Включение осуществляется за несколько секунд.

Главный недостаток устройства – весьма ощутимая масса, которая составляет 2,8 килограмма.

Asus X541SA-XO056D – качественный недорогой ноутбук с пластмассовым корпусом, имеющим вид матового алюминия. Главные особенности устройства:

  • Крышка прогибается под давлением пальца, однако этот недостаток можно объяснить доступной стоимостью ноутбука.
  • Масса девайса составляет два килограмма, толщина – двадцать смь миллиметров.
  • Слева находятся видеовыходы, гнезда USB и порт Ethernet.
  • Тачпад обладает плавностью и прочностью.
  • Объем оперативной памяти составляет четыре гигабайта, объем жесткого диска – один терабайт.
  • Продолжительности автономной работы хватает для выполнения большей части стандартных задач в течение всего дня. Однако при непрерывных играх заряда аккумулятора хватает примерно на четыре часа.

Asus X541SA-XO055D подходит для пользователей, которым нужен надежный ноутбук в самом низком ценовом диапазоне. Помимо привлекательного внешнего вида, устройство имеет следующие особенности:

  • Масса девайса составляет два килограмма.
  • Дисплей диаметром 15,6 дюйма имеет HD-формат и обеспечивает поддержку разрешения 1366x768 пикселей.
  • Клавиши клавиатуры имеют достаточно большие размеры, благодаря чему обеспечивается удобство набора текста.
  • Процессор имеет два ядра и частоту 2,48 ГГц. Хотя разгоняется он довольно долго, при работе ноутбук не тормозит.
  • Объем оперативной памяти составляет четыре гигабайта, объем жесткого диска – пятьсот гигабайт.
  • Аккумулятор емкостью 36 Втч обеспечивает возможность работы в течение восьми часов при смешанном использовании.
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