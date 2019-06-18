Обзор топ-моделей ноутбуков от ASUS

Ниже приведено описание нескольких лучших ноутбуков asus по показателю стоимость-качество.
Asus X751SA-TY124D сочетает в себе изящество с высокой прочностью. Корпус имеет прекрасное качество сборки и привлекательный вид. Его верхняя часть является рифленой и матовой, благодаря чему исключаются проблемы со следами от пальцев. Данная модель имеет и другие достоинства:
- IPS-матрица диаметром 17,3 дюйма с антибликовым покрытием. В отличие от старых дисплеев, искажения цвета отсутствуют.
- Клавиатура с высокой чувствительностью и быстрой обратной связью. Она удобна для печатания текста и игр.
- Чипсет Intel Graphics обеспечивает полную пригодность ноутбука для игр с высокими требованиями к производительности.
- Емкость аккумулятора составляет 37 Втч.
- Включение осуществляется за несколько секунд.
Главный недостаток устройства – весьма ощутимая масса, которая составляет 2,8 килограмма.
Asus X541SA-XO056D – качественный недорогой ноутбук с пластмассовым корпусом, имеющим вид матового алюминия. Главные особенности устройства:
- Крышка прогибается под давлением пальца, однако этот недостаток можно объяснить доступной стоимостью ноутбука.
- Масса девайса составляет два килограмма, толщина – двадцать смь миллиметров.
- Слева находятся видеовыходы, гнезда USB и порт Ethernet.
- Тачпад обладает плавностью и прочностью.
- Объем оперативной памяти составляет четыре гигабайта, объем жесткого диска – один терабайт.
- Продолжительности автономной работы хватает для выполнения большей части стандартных задач в течение всего дня. Однако при непрерывных играх заряда аккумулятора хватает примерно на четыре часа.
Asus X541SA-XO055D подходит для пользователей, которым нужен надежный ноутбук в самом низком ценовом диапазоне. Помимо привлекательного внешнего вида, устройство имеет следующие особенности:
- Масса девайса составляет два килограмма.
- Дисплей диаметром 15,6 дюйма имеет HD-формат и обеспечивает поддержку разрешения 1366x768 пикселей.
- Клавиши клавиатуры имеют достаточно большие размеры, благодаря чему обеспечивается удобство набора текста.
- Процессор имеет два ядра и частоту 2,48 ГГц. Хотя разгоняется он довольно долго, при работе ноутбук не тормозит.
- Объем оперативной памяти составляет четыре гигабайта, объем жесткого диска – пятьсот гигабайт.
- Аккумулятор емкостью 36 Втч обеспечивает возможность работы в течение восьми часов при смешанном использовании.