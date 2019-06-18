«Они похожи»: в Кремле сравнили Порошенко и Зеленского

Дмитрий Песков – пресс-секретарь российского лидера – признался, что в Кремле очень внимательно следят за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, позиция нынешнего главы «незалежной» схожа с позицией бывшего президента страны Петра Порошенко, передаёт РИА Новости.

«Признаюсь, мы действительно самым внимательным образом следим за Зеленским, – подчеркнул Песков. – И всё больше замечаем, что они очень похожи с Порошенко. Не внешне, конечно, а схожестью своих позиций, которые сейчас у Зеленского начинают набирать очертания».

Напомним, накануне в Париже Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал страны ЕС не снижать санкционное давлению на Россию, а также подчеркнул, что не собирается вести прямой диалог с «сепаратистами из Донецка и Луганска». Ранее аналогичные заявления делал бывший украинский лидер Пётр Порошенко.