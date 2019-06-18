«Они вредят мировой экономике»: Нарышкин сделал заявление о политике США

Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки (СВР) России – заявил, что практика экстерриториального применения Белым домом законов США и санкций в отношении разных стран является деструктивным и вредит всей мировой экономике.

По его мнению, односторонние санкции и торговые войны – являются основой политики США. Особенно тревожно, как отметил Нарышкин, что режимные ограничительные меры вводятся Вашингтоном произвольно, спонтанно и импульсивно.

«Инициаторы санкций вообще не учитывают не только долгосрочные последствия, но даже мнение своих ближайших экономических партнёров», – отметил директор СВР.

Кроме того, он считает, что порочной практикой является запрет со стороны Вашингтона другим странам сотрудничать с неудобными для них игроками, создавая себе конкретные преимущества в торговле.

«Американские санкции не только бьют по тем, против кого они введены, но и по другим странам которые вынуждены перестраивать свою деятельность, нести дополнительные издержки. Таким образом, нарушаются глобальные связи, цепочки производства и поставок сырья, товаров, услуг, что оказывает негативное воздействие на всю мировую экономику», - резюмировал Нарышкин.