Роскачество определило лучшие смартфоны

Роскачество опубликовало ТОП-10 лучших смартфонов 2019 года, который был составлен специалистами Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT). Среди лучших моделей новинки от Samsung, Huawei, Sony, Xiaomi и Honor.

Гаджеты оценивались по критериям качества мобильной камеры и дисплея. Уточняется, что специалисты оценивали их работу при различных уровнях освещенности. Помимо этого учитывался размер, разрешение и уровень чувствительности и производительность самартфона.

Для определения качества звука эксперты прослушала на всех тестируемых моделях произведения Баха, Генделя и группы Pink Floyd через динамики и наушники.

Лидером рейтинга в ТОП-10 Роскачества стал Samsung Galaxy S10+. Второе место занял Samsung Galaxy S10 и замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Note 9. На четвертом месте iPhone XS Max, следом за ним расположился Huawei P30. Во второй пятерке Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.